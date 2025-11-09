Investigan hallazgo de cadáver de una mujer en carretera que une las comunas de Freire y Villarrica

La Policía de Investigaciones (PDI) se estableció en el sector de Suevia, en plena carretera que une las comunas de Freire y Villarrica, en la Región de La Araucanía, para investigar el hallazgo del cadáver de una mujer .

“Durante la madrugada se encontró el cadáver de una mujer de 60 años de edad, quien al examen externo presentaba lesiones atribuibles a la acción de terceras personas”, detalló el comisario Daniel Penroz, de la Brigada de Homicidios (BH) de Temuco.

En el lugar también se habría establecido el fiscal Carlos Obreque para colaborar en la investigación del caso.

“Se considera una investigación en curso, se están haciendo todos los peritajes y diligencias de rigor para poder establecer la identidad o participación de posibles imputados”, agregó sobre la situación el comisario Penroz.