Qué se sabe de la desaparición de Luz Espinoza Galaz: se perdió su rastro en Malloa hace más de una semana

Sin mayor información continúa la búsqueda de Luz Espinoza Galaz (55), de quien se perdió completamente su rastro el pasado 31 de octubre en la comuna de Malloa, en la Región de O’Higgins.

Madre de tres hijos de 40, 37 y 34 años, la situación recién fue descubierta el pasado 2 de noviembre cuando su sobrina, compañera de trabajo en labores de aseo, la habría ido a buscar a su domicilio y no la habría encontrado.

“Ya van prácticamente 10 días de su desaparición, que es bastante extraña por cómo sucedió. No hay un indicio de robo ni de agresión dentro del domicilio. Hasta el momento, no tenemos ninguna noticia de su paradero", detalló Fabián Espinoza, uno de los hijos de la mujer desaparecida en declaraciones a Meganoticias.

Según las declaraciones que entregó al citado medio, la mujer habría salido de manera voluntaria de su domicilio. Habrían encontrado allí elementos como su documentación y dinero en efectivo. Sin embargo, su teléfono y documentos estarían perdidos.

Por el momento, la investigación de su desaparición se encuentra a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI). Además de lo anterior, el municipio de Malloa también realizó un llamado por redes sociales para recibir mayor información y colaborar en la búsqueda.