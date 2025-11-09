Estaban irregularmente en Chile: capturan y expulsan a dos migrantes con antecedentes penales

La tarde de este domingo, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención y expulsión de dos ciudadanos colombianos que se mantenían irregularmente en Chile.

El primero fue identificado como Fabio Durán Carvajal de 34 años, sin causas pendientes en Chile, pero sí en su país de origen, por el delito de hurto.

El segundo expulsado fue identificado como Deiby Johan Fory Balanta de 29 años, quien mantenía una orden de captura en Colombia por tentativa de homicidio agravado y por infracción a la Ley de Armas.

Al respecto, el prefecto del departamento de policía internacional metropolitano, Pablo Garaimella, declaró: “Este trabajo obedece a una coordinación con Colombia, y permitió a los detectives del Departamento de Policía Internacional llevar a cabo esta expulsión”.