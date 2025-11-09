OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Estaban irregularmente en Chile: capturan y expulsan a dos migrantes con antecedentes penales

    Para ambos casos, funcionarios de la Policía de Colombia los estaban esperando con la finalidad de ponerlos a disposición de la justicia.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Foto: PDI

    La tarde de este domingo, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención y expulsión de dos ciudadanos colombianos que se mantenían irregularmente en Chile.

    El primero fue identificado como Fabio Durán Carvajal de 34 años, sin causas pendientes en Chile, pero sí en su país de origen, por el delito de hurto.

    El segundo expulsado fue identificado como Deiby Johan Fory Balanta de 29 años, quien mantenía una orden de captura en Colombia por tentativa de homicidio agravado y por infracción a la Ley de Armas.

    PDI investiga denuncia de agresión sexual contra consejero regional del Biobío. (Foto referencial)

    Al respecto, el prefecto del departamento de policía internacional metropolitano, Pablo Garaimella, declaró: “Este trabajo obedece a una coordinación con Colombia, y permitió a los detectives del Departamento de Policía Internacional llevar a cabo esta expulsión”.

    Para ambos casos, funcionarios de la Policía de Colombia los estaban esperando con la finalidad de ponerlos a disposición de la justicia.

