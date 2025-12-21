SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Investigan homicidio de hombre de 28 años ocurrido en la vía pública en Puerto Varas: fue atacado por un grupo de sujetos

    Detectives de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt y peritos del Laboratorio de Criminalística realizan diligencias para esclarecer la dinámica del crimen.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando el homicidio de un hombre de 28 años, ocurrido durante la madrugada de este domingo en la vía pública, en la comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos.

    Según informó el jefe de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt, subprefecto Carlos Correa, detectives de la unidad especializada concurrieron durante la mañana al lugar junto a peritos del Laboratorio de Criminalística, con el objetivo de realizar diversas diligencias investigativas.

    De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima, de nacionalidad chilena, fue agredida por desconocidos en horas de la madrugada en el sector de las calles Tronador con Manzanar, sufriendo diversas lesiones que le provocaron la muerte en el lugar.

    El oficial agregó que “se está trabajando junto al equipo investigativo a fin de poder determinar la dinámica de lo ocurrido, en coordinación con el Ministerio Público”, precisando que el procedimiento se mantiene en desarrollo.

