Investigan homicidio en Los Ríos: cadáver fue encontrado en plena vía pública

La Fiscalía Regional de Los Ríos y personal de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran investigando la muerte de un hombre en la comuna de La Unión.

El hecho se registró la noche del domingo en el sector El Manzanal, en la intersección de las calles Guacolda y Fresia, donde la víctima fue encontrada con una herida cortopunzante en la zona cervical.

El fiscal Gonzalo Valderas informó que el fallecido se trata de un hombre de 34 años, a quien se le realizará una autopsia para determinar las razones de su deceso.

Asimismo, el persecutor dispuso el resguardo del sitio del suceso por parte de Carabineros y la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI junto al Laboratorio de Criminalística de la misma institución, con el fin de examinar el cuerpo de la víctima y levantar evidencia para identificar al autor de este hecho.

La autopsia, en tanto, será practicada “por parte del Servicio Médico Legal de la misma ciudad de La Unión”, según detalló el fiscal.