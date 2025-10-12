Investigan homicidio perpetrado con un arma de fuego en Vicuña
Al menos cuatro sujetos premunidos con armas de fuego irrumpieron en el lugar en el que estaba la víctima.
Un hombre de 57 años falleció tras ser baleado en la comuna de Vicuña, Región de Coquimbo, durante esta madrugada.
Según informó la Policía de Investigaciones (PDI), el crimen tuvo lugar a eso de las 00.50 horas en la ribera de un río cercano a la calle Sargento Aldea mientras la víctima, quien mantenía una adicción a las drogas, estaba con tres personas más.
En momentos en que el grupo permanecía al interior de una estructura improvisada para pernoctar, cuatro sujetos encapuchados irrumpieron y efectuaron un disparo que alcanzó a la víctima.
La Brigada de Homicidios de La Serena junto a peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) se encuentran a cargo de las primeras diligencias. De momento, no hay detenidos ni se ha dado a conocer el móvil del crimen.
