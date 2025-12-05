ISP ordena retiro de más de 30 esmaltes de uña por contener ingrediente prohibido por la Unión Europea por riesgo de cáncer

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta cosmética y ordenó el retiro del mercado de 34 esmaltes de uña que se comercializan en Chile, debido a que contienen un ingrediente que podría ocasionar cáncer.

En concreto, el organismo señala que los productos cosméticos contienen Dimethyltolylamine, un ingrediente que incluso fue prohibido desde septiembre pasado por la Unión Europea en la fabricación de los productos aplicados en las uñas, lo que derivó en una prohibición internacional de su uso.

El componente era usado principalmente en los esmaltados permanentes que realizaban las usuarias.

Entre las marcas que deben retirar sus productos, se encuentran Guangzhou Blueskychemical, Tammy Taylor (líquidos acrílicos), Thuya Professional Line (líquidos de esculpir), Cuccio, Trinity, Kiara Sky, Organic Nails, Mia Secret, entre otras.

También figuran productos usados como esmalte activador, preparador de esmalte, activadores de color y selladores proteicos para uñas.

A inicios de octubre, el ISP realizó una acción similar y ordenó el retiro al público de 10 esmaltes. Posteriormente hizo lo propio en noviembre con otros 39 productos, a los que se suman los de la alerta actual, totalizando 83 cosméticos sacados del mercado.