Jadue ficha a exfiscal nacional Sabas Chahuán para enfrentar caso luminarias

Junto con tomar distancia del abogado Ramón Sepúlveda, quien fuera uno de sus asesores jurídicos, el alcalde de Recoleta y carta presidencial del PC, Daniel Jadue, fichó al exfiscal nacional Sabas Chahuán para que lo represente judicialmente en la causa en la que es investigado por el Ministerio Público en el marco del caso luminarias. Chahuán mantiene una antigua amistad con el edil comunista por la comunidad palestina.

Ayer, La Tercera reveló una conversación telefónica entre el gerente general de la empresa Itelecom, León Marcelo Lefort Hernández -hoy en prisión preventiva- y el abogado Sepúlveda. En ese diálogo, ambos hablaron sobre la donación de la empresa a la Corporación Cultural de Recoleta por $ 50 millones y la emisión de boletas que Sepúlveda realizó a Itelecom. La fiscalía sospecha que ambos desembolsos se relacionan con el levantamiento de objeciones que tenían detenidos los pagos a Itelecom por una licitación por $ 10.259 millones adjudicada por Recoleta en junio de 2018 para la compra y mantención de luminarias.

“No he solicitado ni he recibido ni un peso”, dijo ayer a las 13.49 el alcalde en su primera reacción al caso.

Más tarde, en diversas entrevistas, Jadue se defendió y tomó distancia de Sepúlveda. “No tengo nada que ocultar. He abierto todas mis cuentas, no soy responsable de los pagos ni de las boletas que haga el que fue mi abogado”, aseguró a CNN. “Será Ramón Sepúlveda e Itelecom los que tendrán que explicar esta relación, yo no tengo mucho que decir sobre ello”, agregó. Jadue apartó ayer a Sepúlveda de la querella que presentó en 2020 contra Sebastián Piñera.

Jadue afirmó ayer que ya abrió sus cuentas. “Lo hice de manera voluntaria el día jueves, y no solo las mías, también todas las institucionales, todas las de la corporación”, insistió Jadue. Según Chahuán, fueron cuatro cuentas corrientes relativas al período requerido por la fiscalía.

En CNN, el edil también puso en duda que el diálogo entre Sepúlveda y Lefort aludiera a él. “¿Usted tiene certeza de que ahí están hablando de mí?”, dijo.

La carta presidencial PC también hizo hincapié en que Sepúlveda tenía un vínculo previo con Itelecom. “Él es abogado de Itelecom mucho antes de ser abogado mío. Representó al gerente, creo, en un caso de una conducción en estado de ebriedad y la verdad es que yo no le pregunto a nadie cuáles son sus clientes cuando tengo un abogado”, dijo.

La misma estrategia empleó ayer Sabas Chahuán. “No dice el nombre de Daniel Jadue, dice ‘él’ de acuerdo a lo que leí yo, y él puede ser muchas personas. Y aun cuando dijera el nombre de Daniel Jadue, da lo mismo, porque no está participando el alcalde en esa conversación y quien tiene que explicar a qué se refiere es el abogado Ramón Sepúlveda, que no tengo dudas tiene una explicación plausible. No hay nada que involucre al alcalde Daniel Jadue en una irregularidad o un delito”, dijo Chahuán a La Tercera.

“Caso grave”

Desde Unidad Constituyente, el presidente y presidenciable del PR, Carlos Maldonado, aseguró que bajo estas circunstancias Jadue no puede ser candidato.

“Imputaciones, dudas o sospechas de corrupción no son admisibles en quienes aspiran a conducir el país. Jurídicamente se es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero en lo político no puede ser candidato quien es investigado por posible caso de corrupción”, dijo.

En la misma línea se pronunció José Antonio Kast, de Republicanos, quien añadió que de comprobarse cargos, “Daniel Jadue no puede ser candidato: debería estar en la cárcel”. Desde el PPD, el exministro y precandidato presidencial Francisco Vidal dijo que “las situaciones investigadas por el Ministerio Público, para mí, no son concluyentes para, a priori, señalar inocencia, culpabilidad o responsabilidad. Lo que nos han enseñado, en sucesivos casos la historia reciente, es que hay que dejar que las instituciones funcionen y no adelantarse con ningún prejuicio”.

El presidente de la DC, Fuad Chahin, también llamó a esperar los resultados de la investigación judicial, aunque recalcó la gravedad de las imputaciones. “Sinceramente, espero que el alcalde Jadue no esté involucrado en ninguno de los hechos por los cuales se pretende, de alguna manera, involucrar en la investigación de acuerdo con lo que aparece en ese diario”.

Los dos presidenciables de la UDI también ayer se pronunciaron sobre el caso.

Mientras Joaquín Lavín habló de acusaciones graves, pero llamó a no prejuzgar, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, difundió en redes sociales las diferencias de costo por luminarias entre su comuna y la de Jadue. Mientras Providencia gastó $ 135 mil por cada luminaria, Recoleta pagará $ 779 mil. Jadue, sin embargo, afirmó que en el caso de Recoleta, el precio incluía la mantención durante 10 años, diferencia que reconocen en Providencia.