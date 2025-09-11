Jara y su balance del debate: “Como todos me preguntaban a mí, no le pude proponer cosas a las personas”

En su balance del debate, Jeannette Jara partió definiéndolo como un foro bien interesante. “Me permitió conocer a otros candidatos como Marco Enríquez- Ominami y Eduardo Artés. A Harold ya lo conocía”.

Además destacó las propuestas, pero también la tensión que se vivió en varios momentos. “Creo que hubo varias propuestas, hubo momentos tensos, porque ha estado cruzado por las mentiras. Pero eso lo dejo para la evaluación de cada uno de los telespectadores”.

También hizo su apreciación en lo formal, asegurando que la conducción televisiva fue bastante objetiva. Para continuar con un mensaje relacionado con su propia candidatura: “Quiero recordar que cuando recorrí Chile, la palabra más repetida es unidad, seguida por patria e igualdad. Me parece que hay que tenerlo claro para quien vaya a ser presidente de Chile”.

Para volver al debate en sí, haciendo notar que se tuvo que dividir entre contestarle a los candidatos o tratar de exponer sus propuestas de gobierno. “Como todos me preguntaban a mí, no le pude proponer a la personas cosas. Muchas veces los candidatos lo hacen no porque tengan una duda sino que lo hacen precisamente para poder tomar cierto protagonismo”, afirmó.

“Vine a este debate para tratar de hacer propuestas a la gente. Me interesaba mucho, por ejemplo, (hablar de) mi proyecto de mamografía sin dolor para llegar al sistema público. Hablamos harto de las lista de espera que es importante, pero si nosotros fortalecemos la tensión de salud primaria, las lista de espera también van a dejar de engrosarse”, aprovechó de recalcar sobre sus propuestas en salud.

Aunque fue clara al asegurar que piensa que le fallaron a la gente en abordar varios temas, porque hay poco tiempo. Además de referirse a intensa dinámica en la que un candidato le pregunta mucho a otro en particular: “Johannes me pregunta, Marco me pregunta (...), esto le interesa mucho a los que estamos en política, pero no a la gente que está en la casa”.

También dejó en claro que le llamó la atención que Enríquez-Ominami le emplazara varias veces el que sonriera más: ”Yo ya estaba que le decía que se echara una talla buena”, afirmó entre risas, para concluir asegurando que fue un “bien bueno el foro, así que agradecida de la invitación”.