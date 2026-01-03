SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Juan Carlos Field, presidente de Bomberos: “Basta de normalizar el fuego, de mirar para el lado: hay que prevenir, denunciar y alertar, eso salva vidas”

    Bomberos de Chile sufrió la muerte de dos voluntarios y su presidente lo atribuye a emergencias que nunca debieron provocarse: “Trabajamos en protocolos, pero no eliminan el riesgo cuando los incendios se originan por condiciones humanas evitables”, asevera.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    18 Diciembre 2024 Entrevista a Juan Carlos Field, Presidente Nacional de Bomberos de Chile Foto: Andres Perez Andres Perez

    En menos de 10 días, entre el 19 y el 29 de diciembre, Bomberos de Chile lamentó dos nuevos mártires por incendios ocurridos en Santiago y Litueche. En el primero, Paul Valenzuela combatía un incendio en un cité cuando el segundo piso colapsó. En el segundo, Luis Becerra sufrió un ACV mientras enfrentaba otra emergencia. Para el presidente nacional de la institución, Juan Carlos Field, a veces “la pasión es tan grande que los riesgos no los valoramos como tales. Los fallecimientos dejan el mensaje de tomar acciones de cambios de conducta”. Pero, al mismo tiempo, dice, ambos murieron combatiendo incendios “que nunca debieron existir, sean cuales sean las condiciones de manejo del fuego”.

    ¿Cómo procesan las muertes?

    Esta temporada no puede morir un bombero más. Nosotros trabajamos en protocolos, pero no eliminan el riesgo cuando los incendios se originan por condiciones humanas evitables. Son descuidos y negligencias que terminan cobrando la vida de personas y eso no es aceptable. Hago un llamado a todo Chile: basta de normalizar el fuego, de mirar para el lado. Hay que prevenir, denunciar y alertar, eso salva vidas. Bomberos de Chile seguirá cumpliendo su deber, pero nunca más un mártir por incendios evitables. Hemos sido golpeados en menos de 10 días con dos mártires, por eso apelo a la conciencia de nuestro país para que eviten las acciones de riesgo.

    ¿Ello es suficiente?

    Nosotros daremos la vida si es necesario, como dice nuestro juramento, pero no queremos que se haga algo común. Hay cosas que tenemos que mejorar, sin duda, pero no queremos ser víctimas de la irresponsabilidad humana: los incendios forestales en un 95% son por causa humana.

    Estas muertes, ¿eran evitables?

    Hay que destacar que el gobierno ha entregado gran apoyo a Conaf, la Corma un gran apoyo aéreo y a Bomberos también a través de nuevos dineros que permiten prepararse de mejor manera en la parte técnica, pero eso no es lo único para evitar incendios. Hoy se normaliza tirar una colilla encendida por la ventana de un auto o hacer un asado y no vigilar que una chispa pueda iniciar un incendio. Es pensar que no me va a tocar y justamente es lo que ocurre. En relación a los incendios de Santa Olga (2017) o Santa Juana (2023), hoy estamos muy bien coordinados entre las instituciones, atacamos los incendios con gran cantidad de brigadistas, pero cualquier preparación no está exenta de incidentes.

    ¿Bomberos tiene todas las herramientas necesarias o estos casos revelan deficiencias?

    Sin duda, aún nos falta mayor apoyo económico para seguir implementando cambios obligatorios, modernizar máquinas, hemos tenido un déficit porque los gobiernos regionales no tienen dinero. Por el caso Fundaciones tuvimos dos años detenidos algunos traspasos y dependemos de ellos. Se viene una situación compleja que preocupa, porque necesitamos apoyo económico suficiente para proteger a los bomberos. Se necesita un presupuesto estable, se debe entender que nuestra institución necesita crecimiento dentro del Presupuesto.

    ¿Cómo ha sido el arranque de la etapa más dura de la temporada de incendios?

    La coordinación ha sido muchísimo mejor que años anteriores entre Senapred, Conaf y Bomberos. El problema está en la irresponsabilidad de las personas. Una muy buena idea de este gobierno fue el ‘comunidades preparadas’, que se les enseña qué significa evacuar cuando se tiene que hacer. También destaco la gran cantidad de apoyo y coordinación con privados y lo estatal. Van de inmediato una gran cantidad de bomberos y brigadistas a evitar que el fuego se propague, pero lo más importante es la conciencia. No puedo permitir más mártires producto de que un irresponsable generó un incendio forestal.

    ¿El país está mejor preparado?

    Sin duda, el cambio ha sido rotundo, pero siempre faltan elementos y conciencia.

    ¿Y por qué se siguen produciendo los incendios?

    Llama la atención que tengamos que ir a zonas que antes no, como el centro de Chile. Las zonas no siempre se prepararon para evitarlos, no tuvieron buenas limpiezas. No tendríamos que ir constantemente a emergencias.

    A casi dos años de los megaincendios y tras detectarse la participación de bomberos, ¿cómo han mejorado sus protocolos?

    Sin duda, eso provocó un cambio. La ley marco se está modernizando en base a nuevas exigencias, como exámenes sicológicos con apoyo de universidades y clínicas con el fin de implementar un examen de admisión obligatorio. Va a ser exigible para todo aspirante a bombero. Y también exámenes médicos de ingreso, y ahora estamos analizando también un examen preventivo anual de salud. Dentro de la ley también apostamos a que sean exigibles exámenes de drogas y alcohol. En nuestra academia incluimos ética bomberil y hemos sido superduros: se expulsa si alguien está involucrado en algo y se denuncia ante Fiscalía. Nunca vamos a tapar una acción incorrecta. Nuestro monitoreo está más en boga que antes, hoy estamos más pendientes.

    ¿Vio un detrimento en la imagen de Bomberos?

    No, en eso tengo que ser muy claro. No afectó el prestigio; todos saben que fueron muy pocos dentro de los 57 mil voluntarios.

    ¿En qué terminaron sus investigaciones internas?

    Los responsables están en la cárcel, los estamentos encargados siguen investigando y no se han encontrado más casos. Hay compañías intervenidas por otras, en Valparaíso se hizo un reordenamiento con el fin de evitar otros casos. Lo importante es que Bomberos es una institución tan apegada a ley que tomamos acciones y no tememos denunciar.

