Bomberos de O’Higgins confirma que comandante de Litueche será declarado mártir tras fallecer en combate de incendio

La muerte del comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, Luis Antonio Becerra Pino, ocurrida mientras lideraba el combate de un incendio forestal en la comuna, generó una profunda conmoción en la Región de O’Higgins y al interior de la institución bomberil.

Así lo expresó el presidente regional de Bomberos, Juan Luis Fabia, quien calificó el hecho como “un momento súper trágico para la institución” y confirmó que el voluntario será reconocido oficialmente como mártir.

Según explicó en entrevista con 24 Horas, el proceso formal se activará en las próximas horas.

“Prontamente, va a ser declarado mártir oficialmente, en base a la sesión del directorio general que tiene que tener el propio Cuerpo de Bomberos”, señaló, adelantando que el comandante será despedido con los máximos honores institucionales.

“Lo vamos a despedir con todos los honores que se merece un bombero que ha caído en este servicio”, añadió.

El dirigente destacó la trayectoria y liderazgo de Becerra Pino, quien no solo se desempeñaba como comandante comunal, sino también como comandante provincial de la provincia Cardenal Caro.

“Era un comandante con bastante trayectoria (…) y nosotros, como Junta Nacional de Bomberos, estamos también muy consternados, acompañando, por supuesto, a la familia”, afirmó.

Respecto de las circunstancias del fallecimiento, Fabia entregó antecedentes preliminares sobre la emergencia médica que afectó al voluntario mientras trabajaba en el incendio registrado desde las 14.00 horas en el sector de Santa Mónica, siniestro que ha consumido cerca de 50 hectáreas de vegetación, según Conaf.

Revelan causa de muerte

“Preliminarmente, sufrió un ACV hemorrágico trabajando en un lugar del incendio”, explicó, detallando que fue trasladado inicialmente al hospital de Litueche y que se activaron múltiples coordinaciones de emergencia.

En ese contexto, valoró el despliegue interinstitucional para intentar salvarle la vida. “Samu dispuso una ambulancia avanzada (…) y la Delegación Presidencial Regional, en coordinación con Carabineros de Chile, dispuso un helicóptero para poder trasladarlo rápidamente”, relató. Sin embargo, “lamentablemente, a causa de las lesiones que él sufrió, falleció acá en el lugar”.

La autoridad bomberil también subrayó el compromiso permanente del comandante con su comunidad y con los cuerpos vecinos.

“Nunca faltó a un incendio en su comuna. Eso es bueno destacarlo, y también apoyaba constantemente a los cuerpos de bomberos vecinos, como La Estrella o Navidad”, dijo, enfatizando que los riesgos operativos aumentan significativamente en escenarios de altas temperaturas.

Finalmente, el presidente regional reiteró un llamado a la responsabilidad ciudadana y a la prevención de incendios forestales, recalcando el carácter voluntario del trabajo bomberil.

“Los Bomberos de Chile trabajamos de manera voluntaria y siempre nos faltan cosas que se pueden mejorar”, sostuvo, para luego advertir: “Esto no es un juego. No trabajar con herramientas que generen abrasión, no hacer asados ni fuego al aire libre. Estas pueden ser las consecuencias. Estamos súper consternados como Cuerpo de Bomberos y con toda la institución”, concluyó.