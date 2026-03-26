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    Kast promulga ley de combustibles y valora apoyos de la centro izquierda: “Tenemos una oposición consciente”

    Asimismo, el Mandatario hizo un llamado a que las personas que quieran manifestarse por el alza de combustibles, lo hagan, pero sin dañar el transporte público.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Presidencia de Chile

    Al mediodía de este jueves, el Presidente José Antonio Kast firmó el decreto promulgatorio de la ley de combustibles, que tras una extensa y acalorada discusión fue despachada ayer por el Congreso, para combatir las consecuencias del conflicto en Medio Oriente.

    En lo medular, La iniciativa adopta medidas transitorias para contener el precio del kerosene doméstico. Además, fija bonos de $100 mil para reducir el impacto en taxis, colectivos, trasporte escolar y taxis que realicen el tramo Arica-Tacna.

    Tras la firma del decreto, el Mandatario entregó un discurso de cerca de diez minutos, en el que agradeció al Parlamento por la rapidez del despacho del proyecto, y reforzó que su administración ha sincerado “lo que está ocurriendo”.

    “Comienzo agradeciéndole al Congreso Nacional, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, por la rapidez con la que aprobaron este proyecto de ley. Todos tenemos conciencia de que no es fácil anunciar, ni pronunciarse, ni votar respecto de un tema que es complejo, que es sincerar lo que está ocurriendo a nivel mundial y cómo eso afecta a nuestros compatriotas”, valoró.

    En esa línea, destacó: “Siempre hemos señalado que es importante que exista una oposición que nos pueda hacer ver situaciones complejas y ayer y ante ayer quedó demostrado que tenemos una oposición consciente y que entiende que en momentos difíciles tenemos que estar unidos”.

    Manifestaciones

    Hecho el gesto con la vereda de al frente, el Mandatario abordó la reacción de la ciudadanía ante el alza de combustibles. “Esta es una medida compleja, y hemos visto a lo largo de Chile una reacción que genera inquietud, en algunos casos molestia, pero también hay comprensión de que la situación mundial sí nos afecta”, subrayó.

    “Pude recorrer dos regiones en estos días, y agradezco la comprensión de la ciudadanía, porque podría haber sido un momento complejo, y podrían haber expresado algunos de ellos su malestar, al ver a algunas de las autoridades, o al ver al Presidente de la República en terreno, el mismo día que se planteaban estas medidas, y debo decir que la recepción fue siempre muy buena, algunos manifiestan su malestar, pero siempre con respeto, y eso es lo que buscamos, que podamos expresarnos, pero siempre con respeto, y no acudiendo a la herramienta de la violencia”, dijo.

    En esa línea, agregó: “Hago un llamado también a todos los jóvenes, a todas las personas que se ven afectadas directamente por esto, que no afectemos más a la patria de lo que ya está afectada”.

    “Si alguien quiere manifestar su malestar, que no use el transporte público, sobre todo el metro, para manifestarse. Pueden hacerlo en cualquier lugar público, pero sin dañar a otros compatriotas que requieren de ese transporte, hoy día más que nunca, porque el transporte colectivo, tanto el metro, como los buses, taxis colectivos, transporte escolar, lo único que hacen es facilitarles la vida a aquellas personas que hoy día van a tener un alza en el costo de la vida producto del aumento del costo del combustible”, concluyó.

    “Debates sobre un concepto”

    Por otro lado, en su alocución el Presidente también aseguró que ayer algunos quisieron “concentrase en algunos conceptos”. Aunque no lo señaló directamente, sus palabras se dan en medio de la controversia por la publicación en redes sociales del gobierno que aseguraba que el Estado estaba en “quiebra”.

    “Nosotros no podemos ocultar la realidad, no se puede tapar el sol con un dedo, y nosotros, vuelvo a insistir, siempre vamos a estar de manera transparente comunicando las buenas noticias y también dando a conocer aquellas noticias que nos afectan y que requieren la colaboración de todos”, sostuvo.

    “Algunos en el día de ayer querían concentrarse en algunos conceptos. Yo les pediría que nos concentremos en lo importante, en los hechos que nos sacan adelante las dificultades. Podemos tener grandes debates sobre un concepto, pero eso no va a solucionar el problema de los chilenos. Concentrémonos en esto, busquemos soluciones, cooperemos con las autoridades dando soluciones reales que permitan a Chile salir adelante sin seguir endeudándose”, dijo.

    Más sobre:AlzaParafinasCongresoGobiernoJosé Antonio Kast

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