Keanu Reeves escribe carta en agradecimiento a la PDI y a la Fiscalía de Chile por recuperar sus relojes robados

El reconocido actor Keanu Reeves agradeció a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), así como a la Fiscalía Nacional por su labor en recuperar sus relojes robados.

El julio de este año, la policía hizo entrega al FBI de los seis relojes pertenecientes al actor, los cuales habían sido robados desde la casa de Reeves en Estados Unidos en 2023, siendo hallados por la PDI en Santiago en el marco de diligencias por robos violentos a casas de la zona oriente.

Tras recibir los relojes, y mediante una carta de su puño y letra dirigida al FBI y a la PDI, el actor expresó su “profunda gratitud y aprecio” a todos los involucrados en recuperar sus relojes.

“Incluyendo al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), la Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles, la Oficina del Agregado Legal del FBI en Santiago de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Chile”, expresó en la misiva.

“Muchísimas gracias por todo su esfuerzo, dedicación, profesionalismo y cooperación transfronteriza”, expresó.