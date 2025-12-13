VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    La Florida lanza programación navideña 2025 con caravanas y espectáculos gratuitos

    Uno de los hitos centrales de la programación será la Caravana Navideña Floridana, que recorrerá diversos barrios entre el 17 y el 21 de diciembre.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    La Florida lanza programación navideña 2025 con caravanas y espectáculos gratuitos.

    La Municipalidad de La Florida presentó su programación oficial de Navidad 2025, una agenda gratuita que contempla caravanas, conciertos y fiestas navideñas orientadas a todo tipo de público, con actividades que combinan cultura, música, tradición y solidaridad en distintos puntos de la comuna.

    Uno de los hitos centrales de la programación será la Caravana Navideña Floridana, que recorrerá diversos barrios entre el 17 y el 21 de diciembre, a través de cuatro convoyes temáticos cargados de luces, música y personajes tradicionales.

    El calendario comenzará el miércoles 17 de diciembre con la Caravana Navideña de Coca-Cola Zero Azúcar, que se desplazará desde el Parque Frei hasta el Estadio Bicentenario, entre las 20:00 y las 23:00 horas. El convoy estará compuesto por seis camiones decorados, acompañados del Viejito Pascuero, elfos y cascanueces.

    Al día siguiente, el jueves 18 de diciembre, desde el Teatro Municipal, la Corporación Cultural de La Florida dará inicio a la Caravana Navideña Floridana, que se extenderá por cuatro días.

    El convoy considera dos camiones y un bus de dos pisos con coristas, recorriendo distintos sectores de la comuna. Un camión representa el trineo y al Viejito Pascuero, otro a La Florida, y el bus al Teatro Municipal. Los trayectos diarios pueden revisarse en la infografía oficial difundida por el municipio.

    La Florida lanza programación navideña 2025 con caravanas y espectáculos gratuitos

    El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, destacó el carácter comunitario de las actividades. “En La Florida creemos que la Navidad no solo se celebra: se comparte. Por eso invitamos a nuestras familias a disfrutar de una programación cultural gratuita y con una fiesta pensada para nuestros barrios”, señaló, junto con reforzar el llamado a participar en la campaña solidaria “La Florida ayuda al Viejito Pascuero”.

    Fiesta Navideña en el Estadio Bicentenario

    Las celebraciones continuarán el sábado 20 y domingo 21 de diciembre, entre las 17:00 y 21:00 horas, en el sector de estacionamientos oriente del Estadio Bicentenario, con una fiesta navideña infantil que incluirá juegos mecánicos, carrusel, go kart, tagadá, barco pirata, juegos virtuales, pinta caritas y espacios inclusivos para niños y niñas con neurodivergencias.

    Además, se contempla un escenario central con espectáculos musicales, teatro y personajes de fantasía.

    La programación culminará el 28 de diciembre a las 20:00 horas, con un concierto sinfónico gratuito en tributo a Tommy Rey, en el Estadio Bicentenario.

    El espectáculo estará a cargo de la Orquesta Juvenil del Teatro Municipal, junto a Jorge “Rey”, hijo del fallecido artista, con un recorrido por el repertorio de la Sonora Palacios.

    La directora de la Corporación Cultural de La Florida, Carolina Bravo, subrayó que la cartelera busca llevar cultura de calidad a toda la comuna. “Hemos preparado una programación que combina música, arte y tradición, pensando en que las familias puedan disfrutar de espectáculos significativos sin ningún costo y con un fuerte sentido comunitario”, afirmó.

    La Florida lanza programación navideña 2025 con caravanas y espectáculos gratuitos
