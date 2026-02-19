SUSCRÍBETE
    Nacional

    “La gente venía desnuda y otros en llamas pidiendo ayuda”: los escalofriantes testimonios tras la explosión en Renca

    Los vecinos del sector fueron los primeros en auxiliar a los heridos que dejó la explosión de un camión de gas. Sus relatos dan cuenta de un fuerte estruendo, una especie de temblor y el caos posterior.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Foto: Aton Chile.

    Casi cinco horas han transcurrido desde la explosión que la mañana de este jueves terminó con cuatro fallecidos y 17 heridos en Renca. El olor a humo todavía se siente y la evidencia de que allí ocurrió algo grande es evidente: hay vehículos, ropa y otras cosas quemadas, agua por todos lados y decenas de voluntarios que corren de un lado a otro. Asimismo, casi 50 vehículos siguen sin poder moverse, ya sea afectados por la explosión o por los choques derivados de esta.

    Según los primeros reportes, la fatal explosión se originó en un camión que transportaba gas, cuyo conductor es uno de los cuatro fallecidos, y el fuego posteriormente se propagó a las cercanías. Según relatan los vecinos del sector, no fue sino hasta minutos después que comenzaron a entender el alcance del accidente.

    Mauricio León, a unos 150 metros del lugar, así lo relata: “Con mi señora estábamos en la casa descansando y como a las 8 de la mañana sentimos una explosión como un temblor grado 6″. La idea de un movimiento telúrico se reforzó porque la explosión fue de tal magnitud que en su casa se cayeron cosas. Sin embargo, al salir a la calle entendieron todo. “Fuimos afuera, los vecinos igual salieron y miramos hacia allá y vimos la columna de humo. Nos dirigimos a ese lugar y vimos gente que venía pidiendo auxilio y los ayudamos, fue mucho shock”.

    Su esposa, Yaritza, refuerza esta versión con un relato escalofriante: “Salimos, miramos hacia el norte y había una columna de humo, fuimos allá y la gente venía caminando desnuda y otros en llamas pidiendo ayuda, que llamáramos a la ambulancia, porque venían todos quemados. Venía gente literal desnuda, en llamas”.

    “Mi pareja se fue por un lado y yo por otro, había gente por todos lados porque la magnitud hizo esto. Todos los vecinos salieron a ayudar hasta que llegó el SAMU y en una ambulancia se llevaron a siete personas. Una de ellas era una que venía en moto por la carretera con el marido y lo estaba buscando después de la explosión”.

    A ese tipo de heridos el SAMU Metropolitano comenzó a trasladarlos a recintos como la Clínica Indisa (llegó una persona con el 95% del cuerpo quemado); el Hospital Félix Bulnes, donde hay dos personas -una grave y una leve-, y la Posta Central, donde hay cinco heridos. Jorge Ibáñez, subdirector médico de este último recinto, dice que todos llegaron con quemaduras que abarcan desde un 20% de la superficie corporal, uno en riesgo vital.

    De los tres, a uno ya habían logrado informar a sus familiares, a otro lo habían identificado y estaban en ese proceso, pero un tercero, inconsciente, estaban cotejando sus huellas dactilares para dar con sus cercanos. “Probablemente todos los pacientes estuvieron muy cercanos a donde fue la explosión y el incendio”, dijo Ibáñez.

    Juan Molina será clave en la investigación. Él, dice, vio todo desde una pesebrera cerca del lugar. “Estaba abriendo un portón para soltar a mis animales cuando fue la explosión”, contextualiza.

    Y se explaya: “Vi cómo empezó: como una bomba atómica, una cosa así fue. Se puede ver que las cámaras de la alcantarilla, que estaban pegadas, se levantaron y salieron. La llama llegó hasta mi corral al fondo y cuando vi que el fuego venía acercándose entré corriendo a avisarle a mi gente que arrancara. Y cuando salí, la llama tiró como un kilómetro hacia arriba, fuerte. Fui corriendo a mirar y vi el tren que se estaba prendiendo. Pensé que el tren había explotado, no había visto el accidente de arriba. Y en eso voy corriendo a mirar y viene la gente que está arrancando, que le dio socorro a los otros, les fuimos a ayudar. Venía una señora quemada, venían pidiendo ayuda, y unos caballeros pidiendo agua”.

    Junto a Molina estaba Carlos Chihuaihuén, quien dice que lo primero que pensó es que había sido un choque, frecuentes en el sector. “Fue muy fuerte, terrible. Y cuando fui para allá ya venían los que se quemaron, sin ropa, sin nada. Nosotros les prestamos ropa y los ayudábamos. A uno incluso lo trajimos adentro para que se echara agua, porque la desesperación de la quema es muy fuerte”.

    Mientras, Cecilia Gazitúa, vecina a unos 700 metros del lugar del accidente, recuerda que en dos minutos pasó de escuchar el estruendo a sirenas de ambulancias. “Y ahí empezaron los vecinos en los grupos de WhatsApp a contar que estaba pasando esta situación”. Tras ello siguieron llegando ambulancias y pedidos a la gente para que no se acercara al lugar. “Circulaba mucha información, pero nada concreto”, dice.

    En Renca, al cierre de esta nota, el fuego todavía se estaba intentando controlar. Algunas versiones, de hecho, señalaban que el mismo camión de la explosión se volvió a prender horas después.

