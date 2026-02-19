Minuto a minuto | Se registra fuerte explosión e incendio en Renca

Una fuerte explosión generó un incendio de gran magnitud la mañana de este jueves en el comuna de Renca, al norte de la Región Metropolitana.

Según un primer informe preliminar del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la emergencia se suscitó por “la explosión de un camión que transportaba gas y, posteriormente, el fuego se propagó a las cercanías“.

Santiago, 19 de Febrero 2026. Explosion de Camion de transporte de materiales peligrosos en Enlace General Velasquez genera emergencia y danos a los alrededores Diego Martin/Aton Chile Diego Martin/Aton Chile

La explosión generó focos de incendio en distintos vehículos que se encontraban en la Autopista Central y estacionados en la zona.

Ministra Vallejo aborda situación de Renca Estamos monitoreando activamente la situación en Renca junto a las instituciones competentes. Si estás en algún lugar afectado por el humo, sigue estas recomendaciones para proteger tu salud y la de tu familia.



👉 Ante síntomas, consulta en un centro de salud o llama a Salud… https://t.co/2M1vnZdDSS — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) February 19, 2026

Fotografía muestra la onda expansiva de la explosión #URGENTE: Impactante imagen aérea muestra la onda expansiva y el incendio provocado por la explosión de un camión de #gas en General Velásquez. El accidente ocurrió esta mañana y mantiene la alerta en la zona. 🚒⚠️ @biobio @Cooperativa @adnradiochile pic.twitter.com/0TLGa5WwDo — Red de Emergencia ONG (@reddeemergencia) February 19, 2026

Al menos 17 personas lesionadas Desde la Seremi de Salud detallaron que la cifra de lesionados ascendió a 17.

Gobernador Orrego detalla que se trata de un camión de Gasco Según informó Claudio Orrego, gobernador de la RM, detalla que de los lesionados hay 5 graves. El camión que explotó es de Gasco, indicó, y la nueva tesis que manejan por ahora es que el camión no chocó, sino que se trató de una fisura en la bombona de gas, y que una chispa provocó la explosión. Actualmente el fuego del camión permanece activo, y los bomberos se encuentran intentando enfriar la bombona del camión para que no se produzcan nuevas explosiones, aunque no lo descartan.

Delegado presidencial de la RM entrega información de los heridos Gonzalo Durán, delegado presidencial de la RM, detalló que algunos de los heridos están en estado grave. “La mayoría de ellos se trataría de automovilistas, no obstante estamos verificando, habría entre los heridos personas que prestaban ayuda a la autopista, paisajismo”, señaló. “Queremos hacer un llamado a toda la ciudadanía a que por favor, quienes puedan evitar circular por la zona, que lo hagan”, indicó.

Carabineros explica cómo se originó la explosión e incendios De acuerdo a información preliminar de carabineros, la emergencia se produjo inicialmente debido a un accidente de tránsito. Según indican, un vehiculo mayor que transportaba gas, por causas que se están investigando, pierde el control y colisiona contra la barrera de contención. Debido a esto se produce una explosión y la expansión provoca que siete vehículos menores que también transitaban en la autopista fueran alcanzados por la explosión del gas. Asimismo, la explosión también alcanza a dos empresas cercanas y a un tren de Fepasa.

Al menos 10 lesionados y 3 víctimas fatales De acuerdo a información preliminar de Carabineros, entregado por el general Víctor Vielma Vidal, jefe de zona Tránsito Carreteras y Seguridad Vial, hasta el momento se registran 10 lesionados y 3 víctimas fatales. Los lesionados han sido trasladados a centros asistenciales para ser atendidos.

Senapred dice que por el momento se reportan 4 personas lesionadas De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Regional Metropolitana del Senapred, por el momento se evalúan 4 personas lesionadas para trasladar a recinto asistencial.

Seremi de Salud entrega recomendaciones por el humo en la RM AHORA Ante la presencia de humo por incendio en #Renca, recordamos a los vecinos de esta comuna como de #Conchali, #Huechuraba y #Quilicura adoptar las siguientes recomendaciones pic.twitter.com/PIXzRxYDLj — Seremi de Salud RM (@SeremiSaludRM) February 19, 2026