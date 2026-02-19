Confirman tres fallecidos y al menos 17 lesionados en explosión e incendio en Renca

Santiago, 19 de Febrero 2026. Explosion de Camion de transporte de materiales peligrosos en Enlace General Velasquez genera emergencia y danos a los alrededores Diego Martin/Aton Chile

Carabineros reportó que, tras la explosión e incendio de un camión en el límite entre las comunas de Renca y Quilicura, al norte de la Región Metropolitana, dejó a tres personas fallecidas y a 17 lesionadas.

El general Víctor Vielma, jefe Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, informó que el vehículo perdió el control y, posteriormente, chocó contra la barra de contención, provocando una explosión con onda expansiva que alcanzó a siete vehículos.

“También, paralelamente y adyacente a la autopista General Velázquez, producto de la misma explosión, se empiezan a incendiar unos vehículos de una empresa que está al costado y también la estructura metálica de una empresa al costado derecho de esto”, detalló el carabinero.

Asimismo, el uniformado confirmó que “por la información preliminar que entrega Bomberos, y a la cual le voy a dar la palabra posteriormente, al momento habrían tres víctimas fatales, a raíz del accidente propiamente tal ”.

Jorge Flores, jefe de emergencia de la Seremi de Salud, confirmó que son 17 personas lesionadas, como información preliminar. Según indicó el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, las víctimas fallecidas y lesionadas son mayores de edad, y afirmó que son cinco de los heridos que se mantienen en estado grave.

Por su parte, el comandante de Bomberos de Quilicura, Rodrigo Espinoza, precisó las medidas que están tomando para el control de las llamas. “Hay un camión que tiene gas en este momento en la bombona, el cual aún contiene combustible en su interior, mantiene además este líquido que tiene riesgo de explosión", indicó.