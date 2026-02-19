16 heridos por explosión en Renca permanecen hospitalizados: 11 pacientes están graves y dos en riesgo vital

En las dependencias de la ex Posta Central, el ministro (s) de Salud, Bernardo Martorell Guerra, actualizó el estado de salud de los heridos tras la grave explosión que se registró en la comuna de Renca la mañana de este jueves.

El hecho ocurrió pasadas las 8.00 horas, cuando un camión de la compañía Gasco que transportaba gas (no en cilindros), se volcó y explotó en medio del empalme de General Velásquez, en el nudo de la Ruta 5, al límite con la comuna de Quilicura.

Las emisiones de gas alcanzaron diversos puntos, lo que provocó que, además del camión, se incendiara una desarmaduría con autos. Las autoridades confirmaron que producto de esta tragedia cuatro personas fallecieron.

Respecto a los heridos, Martorell confirmó que 16 personas fueron trasladadas a centros asistenciales y hoy permanecen hospitalizadas.

Además, la autoridad explicó que 11 de los pacientes están “graves” y fueron trasladados por equipos de SAMU, mientras que otros cinco “fueron trasladados por Carabineros y Bomberos a distintos centros asistenciales públicos y privados”.

De los heridos, dos se encuentran en riesgo vital. Martorell detalló que uno de ellos está internado en la ex Posta Central y el otro en el Hospital Félix Bulnes.

“Si bien la posta central es el centro con mayor especialización en este tipo de materias y tiene capacidad para observar una gran cantidad de pacientes, todos los centros que están recibiendo a los pacientes tienen la capacidad para ofrecer la máxima calidad de atención y brindar a esos pacientes los cuidados que son necesarios”, aseveró.

Respecto al estado en que se encuentran las personas con mayores quemaduras, el ministro (s) explicó que “todos tienen una gran superficie del cuerpo afectado. Eso, por cierto, genera una situación de mayor riesgo”.

En ese sentido, explicó que a los pacientes se les está haciendo “un aseo quirúrgico para disminuir los riesgos de complicaciones que puedan tener. En esta etapa no se busca reparar la quemadura, se busca disminuir los daños que puede generar la progresión de la quemadura".

“Lo más importante en esta etapa es la estabilización hemodinámica, es decir, que las personas tengan suficiente oxígeno y suficiente volumen sanguíneo circulando en su cuerpo. Y para eso el manejo de UCI es lo más importante en esta etapa”, aseveró.