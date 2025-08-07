SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

La impensada alianza entre Araya y Cerna que rompe histórica distancia entre Carabineros y la PDI

Visitas en conjunto, operativos coordinados, ceremonias y acuerdos de colaboración son solo algunas de las señales de acercamiento que durante el último tiempo han protagonizado ambas policías.

Por 
José Carvajal Vega
 
María Catalina Batarce

Las últimas ediciones de las revistas institucionales de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros dan cuenta de una cercanía entre ambas policías de las que hasta ahora no se tenía registro.

En la portada de la Revista del Detective se puede ver al director general de la policía civil, Eduardo Cerna, estrechando su mano con el general director de Carabineros, Marcelo Araya. “Caminamos bajo el mismo cielo, juramos ante la misma bandera”, dice la frase que acompaña el registro fotográfico. En la Revista de Carabineros, por su parte, la portada igualmente es una fotografía de ambos altos oficiales en una revisión de la frontera norte, acompañada del título “Unidos bajo el mismo ideal”.

Las publicaciones, según fuentes de La Tercera, son una demostración más de la impensada alianza que Araya y Cerna han desarrollado desde que asumieron sus cargos y la que no solo ha generado cercanía y amistad entre los máximos jefes policiales, sino que también da cuenta de una alianza entre Carabineros y la PDI, dos instituciones que han tenido una larga historia de diferencias, distancia e incluso antagonismo.

El acercamiento entre ambas instituciones se ha dado desde el año pasado y se ha ido fraguando con convenios, reuniones y operativos conjuntos, así como también con gestos simbólicos.

Operativos conjuntos

El 23 de diciembre de 2024, a poco más de tres meses de que Araya asumiera como general director de Carabineros, ambos jefes policiales firmaron el primer acuerdo de colaboración entre las instituciones y que tenía como principal objetivo “estrechar y fortalecer” las comunicaciones.

Esto último, explican fuentes policiales, ha sido históricamente el punto de desencuentro entre las instituciones, lo que incluso en algunas ocasiones generó descoordinaciones, investigaciones paralelas e incluso, en 2012, un enfrentamiento entre funcionarios que acudieron a un mismo procedimiento y donde un carabinero murió.

Pero además del acuerdo de colaboración de finales de 2024, en marzo pasado se llevó a cabo la inédita reunión entre Carabineros y la PDI que reunió a los altos mandos de ambas instituciones. Si bien esta cita buscaba coordinar el trabajo de las policías, quienes conocen del acercamiento apuntan a que entre los dos jefes policiales existe una genuina disposición a trabajar en conjunto, principalmente a raíz de la expansión del crimen organizado en el país, además de que ambos “se llevan muy bien”, sostiene una fuente a este medio.

Por lo mismo, han asistido juntos al World Police Summit en Dubái. “Buscan ser socios estratégicos contra el crimen organizado”, destaca una fuente policial. A lo que se suma que en enero Araya y Cerna visitaron, juntos, los pasos fronterizos de la zona norte. Operativos que se repitieron en julio y la primera semana de agosto, ahora también con la participación del ministro de Seguridad, Luis Cordero. En todos esos encuentros se planteó el trabajo conjunto de las instituciones en la frontera norte.

Labores mancomunadas que también se replicarán en el resto del país y en otro tipo de operaciones. Ejemplo de aquello es que a las 18.45 horas de este jueves se llevará a cabo una fiscalización migratoria a nivel nacional entre ambas policías, labor que siempre desarrolla la PDI. El operativo será lanzado con el ministro Cordero en la Estación Mapocho.

“Querido amigo”

En junio pasado, el general director de la PDI llevó a cabo su cuenta pública institucional. Junto con describir los avances, metas y cifras de la policía civil, Cerna también dedicó unos minutos para hablar de la policía uniformada, destacando “el estrecho trabajo colaborativo que estamos realizando con Carabineros de Chile, con quienes hemos logrado una sinergia y complementariedad nunca antes vistas“.

Seguido de aquello, se refirió directamente al general director de Carabineros, a quien llamó “querido amigo”. “Ante las máximas autoridades del país y la sociedad, reafirmo mi voluntad y disposición para que sigamos trabajando juntos, de manera colaborativa (...) para hacer de Chile ‘la copia feliz del edén’ que la sociedad legítimamente espera y nos exige”.

Las referencias de Cerna a su par de Carabineros son reflejo de la estrecha relación que han desarrollado los dos oficiales. Algo que también ha facilitado el trabajo, vinculación y coordinación con el Ejecutivo, señalan desde el gobierno.

Todo esto, también, se ha reflejado en gestos simbólicos. Ejemplo de aquello es que en el aniversario de la policía civil, Carabineros organizó una ceremonia en honor a la PDI en su Museo Histórico, donde le rindieron honores con una presentación sinfónica.

A lo que se suma que en las revistas institucionales se incluyeron entrevistas cruzadas a los oficiales. En esos textos, Araya calificó a la PDI como una “institución hermana”, mientras que Cerna denominó a Carabineros como una “institución con gallardía”.

Más sobre:SeguridadCarabinerosPDIPolicíasEduardo CernaMarcelo Araya

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump nomina al presidente del Consejo de Asesores Económicos como gobernador de la Fed

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial

El dardo de Boric a empresarios que firmaron carta dirigida a Kast, Matthei y Kaiser por carrera presidencial

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Regiones sostienen alza en ventas de comida rápida y la RM anota un retroceso

De Vodanovic a Alessandri: el boom de alcaldes por aparecer en los listados de Bloomberg

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

4.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

5.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

Servicios

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

El dardo de Boric a empresarios que firmaron carta dirigida a Kast, Matthei y Kaiser por carrera presidencial
Chile

El dardo de Boric a empresarios que firmaron carta dirigida a Kast, Matthei y Kaiser por carrera presidencial

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Trump nomina al presidente del Consejo de Asesores Económicos como gobernador de la Fed
Negocios

Trump nomina al presidente del Consejo de Asesores Económicos como gobernador de la Fed

Regiones sostienen alza en ventas de comida rápida y la RM anota un retroceso

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud
Tendencias

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

La Primera B se alza contra Milad y la ANFP por préstamos a San Marcos de Arica: “Deben dar un trato igualitario”
El Deportivo

La Primera B se alza contra Milad y la ANFP por préstamos a San Marcos de Arica: “Deben dar un trato igualitario”

Darío Osorio se vuelve a lucir en la Europa League

En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial
Cultura y entretención

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

Kidd Voodoo y Pablo Chill-E a la pantalla: TVN transmitirá shows de ambas figuras de la música urbana

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.
Mundo

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.

Eyal Zamir, el general israelí que obedecerá la orden de Netanyahu en la que no cree: ocupar totalmente Gaza

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?
Paula

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida