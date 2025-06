La prueba con que la defensa del tío abuelo busca un vuelco final en el caso de Tomás Bravo

“ Mi wachito, quédese aquí ”.

Cuando Jorge Eduardo Escobar Escobar (61) terminó de declarar en su segundo día ante el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, el 28 de mayo, se quedó sentado en el estrado en solitario.

Había tenido que relatar todo lo que recordaba del 17 de febrero de 2021 y responder a las preguntas de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, referentes a la desaparición de su sobrino nieto Tomás Bravo, niño de tres años, a quien le perdió el rastro ese día en el sector de Caripilún y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida tras nueve días de búsqueda.

La audiencia ya había terminado, pero Escobar se tomó unos minutos. De pronto, rompió en llanto. La escena fue advertida por los funcionarios que aún permanecían en el tribunal.

En su testimonio, entregado por primera vez ante un tribunal y al que no se permitió acceso, contó cómo perdió la pista del niño durante esa tarde de febrero, cuando él se dirigía hacia un sector a “corretear” a unos animales. Recordó cuáles fueron las últimas palabras que le dijo al niño, una suerte de orden para que no bajara por una quebrada que consideró muy inclinada.

Esa frase, con la que inicia este artículo, se transformaría en la última comunicación que tuvo con Tomacito.

La Fiscalía del Biobío inició una investigación contra Escobar por el delito de abandono de menor con resultado de muerte, luego de que no perseverara en la causa anterior por homicidio calificado. Fue en esa misma causa donde la propia fiscal regional reconoció una serie de “errores” y falta de “prolijidad” en las pericias realizadas por la PDI y por el Servicio Médico Legal.

En definitiva, Escobar ha estado durante cuatro años bajo dos procesos del caso. Primero por homicidio y luego por abandono con resultado de muerte A esto se suma que la Fiscalía de Los Ríos está recopilando antecedentes para, eventualmente, formalizar una nueva causa contra Escobar, por delitos similares a los de la primera investigación.

Escobar declaró que la tarde de la desaparición, al separarse del menor, buscó mantenerlo bajo su mirada, pese a la distancia. La tercera vez que dirigió su vista hacia él, la última de hecho, “estaba ‘acholloncadito’, jugando con un palito y con un perrito al lado”. Al tribunal tuvo que explicarle qué es el término “acholloncado”, usualmente utilizado en el sur para referirse a alguien que está sentado en cuclillas.

Luego, dijo, no lo volvió a ver.

La prueba “clave” de la defensa

El defensor regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, ha sostenido desde el inicio que Escobar es inocente, tanto de la imputación de homicidio como de la abandono.

La próxima semana, Pizarro presentará una serie de pruebas en el juicio con las que pretende exculpar a su representado.

Para acreditar la inocencia de Escobar, su defensa cuenta con una prueba “clave”.

Se trata de un video que fue solicitado por los mismos defensores y que dan cuenta del momento de los hechos y de la supuesta interacción de una tercera persona, hasta ahora desconocida. En las imágenes, captadas desde altura por una cámara de vigilancia de una forestal, y que en realidad son fotogramas, se aprecian figuras aparentemente humanas y un plano amplio de vegetación que corresponde al sector donde se extravió el menor.

Primero, se ve una figura, que correspondería al tío abuelo, y otras que serían de animales. El menor no se alcanza a apreciar, explican, por su contextura y por la vegetación.

Allí, a eso de las 20.00 aparece una tercera figura correspondiente a una persona que se ve que entra por la carretera, se mete al sector de vegetación, donde habría estado la víctima, y luego se pierde en el bosque.

“La información que contiene este video sumado a lo que ha sido relatado por distintas partes, peritos y pruebas, va a evidenciar que Jorge Escobar estaba donde dice haber estado y aparece un tercer elemento que entra a la zona donde estaba Tomás y que posteriormente aparece en otros planos que son relevantes”, dice el defensor.

Pese a que en las imágenes no se pueden apreciar claramente caras o figuras humanas, Pizarro dice que se pueden “determinar ciertos patrones de movimientos y formas” que permitirían afirmarlo.

Para Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, este video no ha sido atendido como debería por la Fiscalía. “Todo se ha expuesto del caso, menos esas cámaras que no le sirven a la Fiscalía y no sé por qué. Tengo muy claro todo lo que sale ahí, pero las policías no le dan importancia. Yo veo claramente que hay otras personas ahí”.

Pese a que en esta causa no es interviniente, el abogado de la madre, Pelayo Vial, también es conocedor de ese video y tiene una impresión similar. “Efectivamente, existen algunas pruebas que entiendo que se van a rendir en la semana que viene en el juicio oral, que efectivamente dan cuenta de líneas distintas de investigación que ha seguido la Fiscalía, tanto de Los Ríos como de Concepción. Entendemos que es una prueba bastante importante, que nosotros también tenemos un peritaje particular en la misma línea”.

Consultada por La Tercera, la fiscal Marcela Cartagena señaló que “ no hay otro sujeto de interés en cuanto a la causa por el delito de abandono ”. Respecto del video en particular, desde esa fiscalía señalaron que no comentarían una prueba que aún no se presenta ante el tribunal.

El juicio está considerado que termine durante la segunda semana de julio.

Tercer proceso

Desde el 17 de noviembre de 2023, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, está en antecedentes en lo que sería un tercer proceso que busca aclarar qué pasó con el niño que, de acuerdo al SML, perdió la vida por hipotermia e inanición.

En esta investigación, iniciada por el delito de sustracción de menor, la persecutora ha involucrado a otros actores: a la abuela materna y a un primo del niño. En ese sentido, la persecutora ha ordenado interceptar llamadas telefónicas e ingresar a registrar el domicilio de la familia.

El defensor regional del Biobío dice que un nuevo proceso contra Escobar iría contra el principio de que no se puede perseguir a una persona por los mismos hechos. “Ya basta de investigaciones criminales sin evidencia seria”, remata el defensor.