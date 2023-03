La seguidilla de declaraciones de ministros tomando distancia de Ávila tras dura reacción en contra de diputada Delgado

Una serie de reacciones ha suscitado el episodio que se vivió este martes en la Cámara Baja entre el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y diputada del Partido Ecologista Verde (PEV), Viviana Delgado, quien acusó al secretario de Estado de “alzar la voz” en medio de una discusión entre ambos.

Según relató la legisladora, el contexto del altercado -que terminó con la parlamentaria del PEV descompensada en la enfermería del Congreso- se produjo mientras le exponía al ministro la situación que vive la comunidad educativa del liceo Reino de Dinamarca en Maipú, quienes habrían perdido días de clases.

“Él alzó demasiado la voz, porque se molestó porque nombré al ministerio que no se había hecho presente a darle una explicación a estos niños (del colegio de Maipú) cuando comenzaban sus clases, porque ustedes saben, los niños de la zona rural pierden un día de clases y la brecha estudiantil aumenta aún más. Eso le molestó, le molestó que nombrara al ministerio y yo le decía ‘ministro, pero no lo he nombrado a usted’. Y él me dice ‘estoy cansado que me estén vapuleando’”, relató la legisladora.

Entre las declaraciones que han destacado están la de los pares del titular de Educación, aquellos miembros del gabinete que han tomado distancia de la actitud que tuvo Ávila con la diputada Delgado: Camila Vallejo, ministra vocera de gobierno; Antonia Orellana, ministra de la Mujer y el jefe de las finanzas públicas, Mario Marcel.

Este último, tras iniciar su alocución en medio de la votación en la Cámara de Diputados de la reforma tributaria -que fue rechazada en su idea de legislar-, señaló que solidarizaba con aquellas diputadas que han sido objeto de “tratos inadecuados” en el Congreso.

“Parto por saludar a las mujeres, particularmente a las diputadas que forman parte de esta Cámara -la cámara con mayor participación femenina en la historia de Chile- y aprovechar de solidarizar con aquellas diputadas que en distintos momentos han sido objeto de tratos inadecuados, especialmente me refiero por supuesto a la diputada Delgado y también a la diputada Riquelme”, expresó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

En tanto, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió desde La Moneda al altercado y expresó que la actitud de Ávila “no es ni será nunca parte del comportamiento que nosotros esperamos de ningún ministro o ministra de Estado al relacionarse con otros parlamentarios”.

En la misma línea, Vallejo sostuvo que el punto de fondo planteado por la parlamentaria -la situación que vive la comunidad educativa del liceo Reino de Dinamarca en Maipú- es un tema a considerar y que es parte de la agenda del gobierno y del titular de Educación.

Al ser consultada por la posibilidad de que el ministro Ávila salga de la cartera ante un inminente cambio de gabinete, Vallejo reiteró que “todo cambio lo define en forma y fondo el Presidente de la República de acuerdo a las evaluaciones que él hace sobre sus equipos”.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien ha encabezado las conmemoraciones de La Moneda por el Día Internacional de la Mujer, consultada por la “acalorada discusión” -como la calificó Ávila- informó que se comunicó con la diputada afectada y también con el titular de Educación.

“Condenamos cualquier tipo de acto que mine o condicione nuestra plena participación política en igualdad de condiciones”, fue tajante la ministra Orellana, quien agregó que al llamar a la legisladora le dejó claro que “cuenta con el apoyo del Ministerio de la Mujer y que también cuenta conmigo en el sentido que sea necesario”.

La diputada agradeció las muestras de apoyo, también las que vinieron de la misma Cámara, donde el diputado Carlos Bianchi desde la mesa de la testera dijo que el altercado es un hecho “repudiable” y que la mesa “se iba a encargar” de hacerlo ver al Ejecutivo. “Varios diputados se han acercado a darme su solidaridad. De Revolución Democrática algunas parlamentarias me han dado apoyo”, afirmó Delgado.