La travesía de Cristal Aguilera en busca de justicia para su hermana Krishna

La primera vez que Cristal Aguilera Yáñez (26) habló frente a un medio de comunicación para pedir justicia por su hermana Krishna (19) fue el 10 de octubre.

Habían transcurrido algunos días desde la desaparición de su hermana, ocurrida el 4 de octubre y, junto a su madre, Paula, decidieron contactarse con un matinal para divulgar la desaparición de Krishna. Ya habían puesto una constancia en Carabineros, pero pensaron que exponer el caso en televisión les daría mayor visibilidad y aceleraría la labor de los investigadores.

Frente a las cámaras de Chilevisión dijo saber quién podía estar detrás del hecho luego de revisar un video de un vecino y de hablar con residentes del sector de Los Zorzales, en San Bernardo, uno de los últimos lugares en que la joven fue vista con vida.

“ No lo puedo nombrar, pero esta persona está acostumbrada a salir con niñas menores de 20 años . Es muy conocido, yo sé quién es. No voy a descansar hasta encontrar a mi hermana”, dijo con cierto resguardo en Chilevisión.

Tres días después, Aguilera fue recibida por la Fiscalía Metropolitana Occidente. Fue el inicio de una larga travesía que la llevó a exponer una red de narcotráfico que opera en una parte de San Bernardo y de la cual ella misma había sido testigo.

Tres días después de que Cristal se reuniera con los investigadores, Juan Beltrán, el sujeto al cual la joven hacía referencia, fue detenido. Junto a él comenzó a caer una agrupación delictual que operaba bajo el alero de Beltrán. El cuerpo de Aguilera fue encontrado 21 días después de su desaparición . Estaba enterrado en un sector de Catemito, en Calera de Tango, en una fosa hábilmente confeccionada, y tapada con cal y piedras.

Según conocedores del caso, el crimen de Krishna supuso un nuevo tipo de criminalidad para el país, donde un narcotraficante utiliza a jóvenes mujeres, muchas de ellas menores de edad, para comercializar drogas. A las soldadas, nombre utilizado por los investigadores, se les pagaba con dinero, drogas y fiestas. Las mismas fuentes señalan que este nuevo tipo de distribución es totalmente novedoso, incluso para los fiscales más experimentados en este tipo de ilícitos.

El rol de Cristal

Antes del hallazgo del cuerpo de Krishna, las apariciones de Cristal se comenzaron a multiplicar en los medios. Realizó marchas en su comuna, pegó flyers y entregó a los fiscales nombres de la presunta red delictual que estaría detrás de Beltrán.

Los sujetos para Cristal no eran desconocidos. En el pasado formó parte de las mismas redes y conocía de cerca a Beltrán. De hecho, en los registros del Poder Judicial tiene causas por robos en tiendas, en lo que en el mundo del hampa se conoce como mecheras, entre 2016 y 2019. Por esos años formaba parte de un grupo de mujeres dedicadas a ese tipo de robos de menor cuantía. En el pasado, también habría sido vendedora de sustancias ilícitas en una actividad similar a la que ejerció su hermana.

Así fue como, de hecho, el Guatón Beltrán conoció a ambas hermanas. Pero desde su entorno dicen que Cristal cambió. Parte de esa nueva forma de afrontar la vida, dicen, tiene relación con su familia. “ Ella está full pega. Trabaja en una bodega de grandes tiendas. Ahora no ha podido trabajar por esta contingencia , pero una vez que todo termine espera retomar lo que estaba haciendo”, dice el abogado de la familia de la víctima, Pedro Díaz, a La Tercera.

Para el profesional, el rol que ha tenido Cristal en la investigación ha sido “absolutamente principal. Ella, como conoce el sistema, entregó toda la información pertinente, y todo lo que ella en algún momento dijo, ocurrió. Y de acuerdo a la información entregada se fueron realizando las diligencias y detuvieron en su gran mayoría a todos los sujetos que ella dijo”.

El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, el jueves señaló que Cristal es víctima del caso y que su rol debe ser resguardado como tal: “Las declaraciones de las víctimas las mantenemos con especial reserva. Si yo confirmo que entregó información valiosa, podría estar exponiendo a la víctima”. Eso sí, reconoció que valora “su adhesión al procedimiento y la forma en que ha hecho público su caso, pero la investigación la orienta la Fiscalía”.

Sin embargo, el lunes un violento episodio sufrido por Cristal encendió las alarmas de los fiscales. Aguilera sufrió el robo de su teléfono junto a una agresión en su cabeza, lo que en una primera instancia se asoció al caso de su hermana. Sin embargo, el hecho no estaría relacionado al caso de Krishna. Se trató de dos sujetos menores de edad que la abordaron en San Bernardo, pero no hubo ninguna frase ni antecedente que tuviera relación con lo de su hermana . “Me pasó por pava”, le habría dicho a su abogado. Con todo, Pastén afirmó que Cristal contaba con varias medidas de seguridad exclusivas.

La joven fue reubicada en otra comuna para evitar peligros que pudiesen suscitarse en su anterior domicilio. Desde su entorno esperan que la familia tenga el mismo destino. “Ella está bien, tratando de descansar, pero no puede hasta que este tema se termine”, dice Díaz.

Diego Martin

Últimos movimientos en el caso

En los últimos días el caso tuvo varios movimientos. El jueves, Beltrán, quien permanece en prisión preventiva, fue reformalizado por el delito de homicidio con secuestro. Para Pastén, es el principal responsable de la muerte de Krishna mediante un elaborado plan que comenzó a urdirse en septiembre, luego de que la responsabilizara por el robo que sufrió en su vehículo. Incluso, según fuentes del caso, también habría planificado la muerte de otras dos jóvenes .

Con todo, la PDI detuvo ayer a un sujeto del círculo cercano de Beltrán de nombre Luis Inostroza, alias “Krosty”. Se investiga su participación en el secuestro con homicidio y en la inhumación ilegal.

Asimismo, ayer otro sujeto, Kevin Aillapan, se entregó a la policía. Ya estaba en el radar de los policías hace semanas. El abogado Pedro Díaz afirma que fue Cristal quien entregó su nombre a los investigadores. Aillapan pasará a control de detención hoy, mientras que “Krosty” será formalizado el lunes.