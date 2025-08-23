Lanzan en Maipú el programa “Comunidad Crece” para fortalecer espacios comunitarios con el fin de prevenir la delincuencia

Durante la mañana de este lunes, la Subsecretaría de Prevención del Delito, en conjunto con la Municipalidad de Maipú lanzaron el programa “Comunidad Crece” en la comuna, el cual busca fortalecer los espacios comunitarios.

La iniciativa de la subsecretaría, ya se encuentra presente en ocho sectores del país y busca construir espacios seguros para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, que los mantengan alejados de conductas de riesgo y posibles carreras delictuales.

De esta forma, el proyecto contempla la realización de talleres deportivos, culturales y socioeducativos a fin aumentar la cohesión social. Asimismo, incluye atención directa y especializada a cargo de una dupla psicosocial que se instala en el barrio.

Según detalló la subsecretaria Carolina Leitao, “Se trata de generar espacios de encuentro comunitario de actividades para niños, niñas y jóvenes que puedan desarrollar actividades en su tiempo libre, fortalecer las tareas de cuidado que tienen obviamente las familias cuando los niños y niñas después del colegio, o los fines de semana necesitan desarrollar actividades de entretención”.

De acuerdo a lo que añadió, también busca "activar al barrio para que puedan justamente los adultos, los papás, mamás, cuidadores también abordar las temáticas del barrio de una manera de fortalecer el lazo comunitario y poder desarrollar de mejor manera iniciativas vinculadas a la seguridad".

“Cuando hablamos de seguridad tenemos que hablar desde todos los puntos de vista y uno de ellos es fortalecer el bienestar y por eso este programa está enfocado en el bienestar de niños, niñas y jóvenes de un barrio en particular”, apuntó.

Por su parte el alcalde de la comuna Tomás Vodanovic, apuntó que “estamos muy felices de estar recibiendo el programa Comunidad Crece acá en la comuna de Maipú, una estrategia preventiva que busca a través del deporte, la cultura, los talleres comunitarios y la identificación de problemáticas a edad temprana poder trabajar junto a niños, niñas y adolescentes para poder construir barrios más seguros”.

“Creemos mucho que en esta tremenda crisis de seguridad que estamos enfrentando el carácter preventivo es fundamental tiene que ver con la razón de ser de los municipios así que muy contentos de este trabajo colaborativo entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y el municipio de Maipú”, añadió.

De acuerdo a lo que detallaron desde la subsecretaría, con la inclusión de Maipú, Comunidad Crece llega a ocho comunas en cuatro regiones del país, con una inversión de $ 2.083 millones.