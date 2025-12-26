SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Lanzan Plan Verano Seguro 2025-2026: más de mil carabineros extras se desplegarán a nivel nacional

    Este 28 de diciembre comenzará el plan policial de prevención y seguridad que se extenderá hasta el próximo 28 de febrero.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Imagen Archivo. Foto: Javier Salvo/ Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Con el principal objetivo de reforzar la seguridad en distintos puntos turísticos del país, así como en zonas con alta afluencia de personas durante el periodo estival, este viernes autoridades de gobierno y Carabineros presentaron el Plan Verano Seguro 2025-2026.

    Según dieron a conocer el ministro de Seguridad Pública (s), Rafael Collado, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, el plan comenzará el próximo 28 de diciembre y se extenderá hasta el 28 de febrero e involucra un refuerzo del personal policial con más de 1.300 uniformados extras a lo largo del país.

    Según detalló el general director Araya, el refuerzo proviene principalmente desde las escuelas de formación, apuntando que “es mayoritariamente personal que está en proceso de estudio, proceso de perfeccionamiento”.

    El plan estará dividido en dos fases, con 500 funcionarios más que se sumarán este 28 de diciembre y 800 que se sumarán el 28 de enero.

    En la misma línea, el ministro (s) Collado apuntó que “este es un plan que no es solo con Carabineros, sino que incluye a otras instituciones del sistema".

    “Estamos trabajando junto con Directemar (Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante), que recordemos es la institución que está a cargo del borde costero de Chile (...) y la Policía de Investigaciones también va a destinar personal de refuerzo en sus cuarteles para las investigaciones que puedan surgir en esos lugares", expresó.

    Collado agregó que “resumiendo, tenemos distintos tipos de instituciones, trabajo preventivo, trabajo de presencia activa en las playas, en los lagos, en los distintos lugares en los cuales hay mayor cantidad de afluencia pública y de turismo, refuerzo en materia investigativa de persecución penal y también un refuerzo especial en materia de emergencia”.

    El ministro (s) complementó que los lugares que tendrán refuerzos se encuentran distribuidos a lo largo de todo Chile, explicando que depende “de dónde nosotros definimos, con base en evidencia y datos, tanto de turismo como de seguridad, que era más necesario el refuerzo”.

    Es así como algunas de las regiones que tendrán un potenciamiento policial son las de Valparaíso, Coquimbo, Metropolitana, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Tarapacá.

    Plan Verano Seguro, Carabineros, Policial, Seguridad

    El imperio que construyó Dora Jiménez en la cárcel de San Joaquín con un tarifario para droga y pagos con favores sexuales

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

