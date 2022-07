Las cifras del Eunacom: La mitad de los médicos extranjeros lo aprueba y sus resultados han mejorado sostenidamente

El Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, más conocido como Eunacom, es un examen teórico-práctico de medicina general que se aplica en Chile desde 2009 como continuación del Examen Médico Nacional. La prueba es encargada por el Estado a la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (Asofamech) y, según la ley, se exige a quienes lo rinden un puntaje mínimo, definido por el Ministerio de Salud, para que un médico pueda ser contratado en los servicios de salud dependientes del Minsal o en establecimientos de salud municipal, así como otorgar prestaciones a beneficiarios Fonasa y postular a programas de especialización médica.

“Es una buena herramienta. El examen se va validando con el tiempo y cuando cruzas los resultados con factores externos, como la PSU, o las notas que ponen las escuelas de Medicina, la acreditación de esas escuelas y los resultados de sus alumnos, todo se correlaciona”, señala Beltrán Mena, director del Eunacom.

Pero, además, la aprobación del examen significa la revalidación automática del título de médico obtenido en el extranjero y con ello poder ejercer la medicina en el país. Así, acorde a los tiempos y el fenómeno de la migración, el Eunacom también ha visto cómo la cantidad de foráneos que lo rinden aumenta, así como el porcentaje de extranjeros que lo aprueban.

En ese sentido, según cifras que aportan los propios responsables del examen, el porcentaje de aprobación de no chilenos muestra un aumento sostenido desde 2013.

De hecho, si ese año lo aprobaron 60 de 727 extranjeros que lo rindieron, lo que corresponde apenas a un 8,25%, entre 2020 y este año, donde se tuvieron que poner al día las rendiciones postergadas a causa de la pandemia, el porcentaje de aprobación llegó a un 49,84% (2.404 de 4.823 personas que lo dieron). No es, sin embargo, el periodo con más aprobados, toda vez que en su primer año de ejecución -2009- el 52,54% (207 de 394) aprobó el Eunacom.

“Como hipótesis a este fenómeno, podría dar que muchos médicos extranjeros se quedan acá para rendirlo de nuevo, porque se puede, se van familiarizando, vuelven a darlo, lo que puede traducirse en mejoras en el resultado. Pero también han surgido academias de preparación. Es una respuesta de mercado a esa demanda al final. Y los médicos pagan por prepararse”, asegura el director del Eunacom.

Esos números, en todo caso, son los extremos de un proceso que año a año desde 2013 aumenta la proporción de aprobados: 8,25% en 2013 (peor año), 15,87% en 2014, 26,82% en 2015, 30,05% en 2016, 33,87% en 2017, 35,55% en 2018, 45,51% en 2019 y 49,84% de 2020 hasta hoy.

Egresados chilenos Aprobados % aprobados Examinados extranjeros Aprobados % aprobados 2009 1.091 1.084 99,36 394 207 52,54 2010 1.242 1.165 93,8 363 42 11,57 2011 1.293 1.255 97,06 477 101 21,17 2012 1.324 1.324 100 711 118 16,6 2013 1.426 1.265 88,71 727 60 8,25 2014 1.559 1.418 90,96 1.065 169 15,87 2015 1.613 1.505 93,3 2.110 566 26,82 2016 1.590 1.518 95,47 3.717 1.117 30,05 2017 1.551 1.487 95,87 5.005 1.695 33,87 2018 1.793 1.704 95,04 6.939 2.467 35,55 2019 1.829 1.743 95,3 7.185 3.270 45,51 2020-2022 3.541 3.471 98,02 4.823 2.404 49,84 TOTAL 19.852 18.939 95,4 33.516 12.216 36,44

La sección práctica de este examen la pueden homologar los egresados de escuelas de medicina chilenas con programas acreditados y también personas que hayan obtenido su título en el extranjero y que lo hayan revalidado en la Universidad de Chile. La sección teórica no es homologable y es un examen escrito, de selección múltiple, de 180 preguntas. Mientras, la parte práctica es una evaluación clínica en un entorno de atención médica real o simulado en las áreas de Medicina, Cirugía, Obstetricia-Ginecología y Pediatría.

La prueba se rinde desde 2015 dos veces al año y en julio de 2020 se suspendió por la pandemia. En abril de este año se acaba de tomar el examen a los atrasados de ese periodo, mientras que el que se debía rendir en diciembre de 2022 se hará en enero de 2023 para ponerse finalmente al día.

Pero ¿de qué países provienen mayoritariamente los extranjeros que rinden el Eunacom, algo que pueden hacer desde 2014? El detalle dice que, en este último periodo, la mayoría, por lejos, fueron venezolanos, con 2.894 de los 4.823 que lo dieron. Más atrás aparecen ecuatorianos (522), colombianos (470), cubanos (356), bolivianos (285) y argentinos (168).

Esto, sin embargo, no siempre fue así. Y es que cuando los extranjeros recién comenzaron a rendirlo, los dos primeros años la mayoría siempre fueron cubanos (358 de 1.065 en 2014 y 648 de 2.110 en 2015). Luego, desde 2016 hasta acá, los médicos provenientes de Venezuela siempre fueron la nacionalidad predominante en cuanto a rendiciones (35% en 2016, 49% en 2017, 65% en 2018, 64% en 2019 y 60% desde 2020 hasta hoy), pero también a los que mejor les fue.

APROBACIÓN POR NACIONALIDAD (% versus personas que rinden):

Venezuela Colombia Ecuador Cuba Bolivia Argentina Otros 2014 15,4% de 164 16,3% de 174 10,1% de 101 33,6% de 358 12,5% de 133 3,1% de 33 8,9% de 95 2015 21,3% de 450 14,8% de 312 9% de 189 30,7% de 648 11,3% de 238 3% de 64 9,9% de 209 2016 35,3% de 1.313 16,8% de 635 13% de 483 21,5% de 799 7,4% de 276 2,1% de 77 3,9% de 144 2017 49,3% de 2.466 14,9% de 744 13% de 653 13,6% de 682 5,6% de 279 0,9% de 47 2,7% de 134 2018 65,3% de 4.528 8,9% de 618 8% de 558 10,1% de 702 4,7% de 328 1% de 67 2% de 138 2019 64,7% de 4.646 8,4% de 600 9,2% de 658 8,4% de 607 5,9% de 427 1,4% de 98 2,1% de 149 2020 a 2022 60% de 2.894 9,7% de 470 10,8% de 522 7,4% de 356 5,9% de 285 3,5% de 168 2,7% de 128

Y los chilenos, ¿qué? Desde que se comenzó a rendir en 2009, el peor año en cuanto a porcentaje de aprobación fue 2013, cuando un 88,71% de quienes lo dieron aprobó, lo que en números es 1.265 de 1.426 egresados. Por el otro lado, 2012 fue el mejor año, donde el 100% de los 1.324 que dieron la prueba la aprobaron. Todos los otros años la aprobación siempre estuvo arriba del 90%.

“En todos los países donde he conversado con mis pares que ven el tema de estos exámenes, como Estados Unidos, España o Ecuador, es como una norma que a los extranjeros les vaya peor que a los nacionales de cada país. En general a la persona que viaja le va peor que al nativo, por temas de familiarización”, dice Mena, quien agrega que si bien a los médicos chilenos les va mejor en el Eunacom, “uno no sabe quién migra, si es el mejor médico o el que no consiguió ‘pega’ en su país”. Esto, por consiguiente, no puede llevar a concluir que los médicos chilenos están mejor preparados, “pero sí hay consenso que la formación médica en Chile es buena y sólida”.

Las cifras, además, dicen que desde 2015, coincidentemente con los inicios del incremento del fenómeno migratorio, anualmente son más los extranjeros que los chilenos las personas que lo rinden, con años con cifras diametralmente opuestas, como en 2019, cuando la prueba la dieron 7.185 foráneos y 1.829 médicos nacionales. En 2018 fueron 6.939 versus 1.793, mientras que, al otro extremo, en 2010 la dieron 1.242 chilenos y 363 extranjeros.

Como sea, desde 2014, cuando los extranjeros comenzaron a rendir el Eunacom, año a año se acreditan más profesionales, sumando médicos nacionales y foráneos: 1.575 en 2014 (1.502 chilenos y 73 extranjeros), 1.849 en 2015 (1.622 y 227), 2.030 en 2016 (1.640 y 390), 2.600 en 2017 (1.642 y 958), 3.657 en 2018 (1.819 y 1.838), 4.503 en 2019 (1.835 y 2.668) y 7.588 de 2020 a 2022 (3.791 y 3.797).

“Estas cifras desmienten que el Eunacom es un filtro para extranjeros, es más bien un tema de oportunidades en cada sector. No es un tema que falten médicos en Chile, como se ha dicho, es a qué sector se van”, cierra Mena.