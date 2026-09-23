Las diligencias pendientes en la recta final de la trama bielorrusa

Por alrededor de dos años se ha extendido la investigación del Ministerio Público respecto de la denominada trama bielorrusa, donde se indagan supuestos sobornos a la exministra Ángela Vivanco, de parte de los abogados Eduardo Lagos Herrera, Mario Vargas y Gabriel Silber, para presuntamente favorecer al Consorcio Belaz Movitec (CBM).

Si bien durante la jornada del martes 22 de septiembre el fiscal Andreas Kusch, integrante del equipo que lidera la fiscal regional de Los Lagos Carmen Gloria Wittwer, intentó que se ampliara el plazo para desarrollar pesquisas en 120 días, el juez Cristián Sánchez sólo concedió 25 días más.

Ante ello, la mayoría de las defensas celebraron, haciendo presente que no se debería seguir dilatando el proceso. De hecho, la abogada de Vivanco, la defensora penal pública Patricia Alvarado, comentó que estarán atentas al vencimiento de la nueva prórroga para así requerir el cierre de la indagatoria ante el tribunal y avanzar hacia juicio oral.

Pero aunque los abogados de los imputados se mantienen expectantes a ello, hay varias diligencias que aún están pendientes, por lo que Kusch dejó en evidencia que, eventualmente, podrían volver a pedir una nueva ampliación.

La mayoría de los intervinientes coinciden en que la causa entró en su recta final. Además el 7 de octubre se debatirá sobre la devolución de especies que han sido incautadas.

Junto con eso, siguen expectantes a los peritajes que se enumeraron durante la audiencia, pues hay varios elementos que podrían resultar llamativos y que podrían terminar sumándose a la carpeta investigativa del caso cuando se acerque el cierre definitivo.

Entre ellas, hay 25 requerimientos que se mantienen pendientes, donde se encuentran análisis de algunas ampliaciones de alzamientos de secretos bancarios requeridos respectos de las cuentas que mantienen los imputados y de sociedades integradas por ellos.

También resta que llegue un peritaje respecto del posicionamiento de imputados entre el 28 de junio y el 5 de julio de 2023.

Conforme al detalle entregado por Kusch, igualmente está aún pendiente el análisis de tres agendas que entregó el abogado Ricardo Sáez, quien era secretario privado de la exministra Vivanco. Asimismo, falta el análisis de los antecedentes que se extrajeron de los dispositivos incautados a María Pía Peñaloza, quien se desempeñaba como secretaria de Lagos Herrera, y detalles solicitados respecto del uso de dólares por parte de Vivanco y Gonzalo Migueles.

Figuran como pendientes, de la misma forma, requerimientos a la CMF respecto de Gabriel Silber, como también una ampliación de un informe patrimonial a su respecto, y pericias transaccionales respecto de sus cuentas bancarias.

Los investigadores, además, están a la espera de informes sobre las comunicaciones entre los imputados, y de interacciones en específico entre Silber, Aldo Cornejo y Máximo Pacheco.

Entre las diligencias clave mencionadas durante la audiencia, también se encuentran pendientes las declaraciones requeridas respecto de distintos testigos, como la del exministro Isidro Solís, y la de Antonio Saavedra.

E igualmente desde la Fiscalía indicaron que deberán resolver si acceden o no a la petición referente a que se requieran los chats extraídos desde el celular de Luis Hermosilla, lo que fue pedido por la Organización de Trabajadoras y Trabajores Juticiales (OTJ) para verificar si ahí hay más antecedentes sobre Vivanco y/o del exministro Diego Simpértigue.