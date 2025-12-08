VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Leitao y Desbordes visitan a funcionario herido en barrio Meiggs y piden aprobar ley de seguridad municipal

    El personal médico del hospital informó que el inspector municipal se encuentra en recuperación después de haber recibido cirugía.

    Por 
    Antonella Cicarelli

    La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao junto al alcalde de la Municipalidad de Santiago, Mario Desbordes visitaron en el Hospital del Trabajador al inspector de la Dirección de Prevención y Seguridad del municipio que resultó herido de gravedad durante una fiscalización en el barrio Meiggs.

    A raíz de una discusión entre las autoridades y comerciantes ilegales, el inspector municipal fue apuñalado, lo generó daño en varios órganos, pese al uso del chaleco blindado. Un segundo funcionario también resultó con contusiones en una pierna y un brazo.

    Según información entregada por el personal médico del Hospital del Trabajador, la lesión fue en la zona lateral derecha del tórax y requirió intervención quirúrgica. Actualmente el funcionario está sin riesgo vital.

    Sobre el autor del ataque, fue seguido por personal municipal y posteriormente detenido por Carabineros quienes realizarán un segundo control de detención esta tarde. “Se trata de un comerciante ilegal, adulto, de nacionalidad venezolana y estamos con nuestros equipos de profesionales intentando que se mantenga en prisión preventiva y después con los antecedentes que tenemos lograr una condena “, señaló Desbordes.

    Sobre el incidente además mencionó que “esto demuestra el esfuerzo que está haciendo nuestra gente en terreno para tener una comuna y un país más seguro porque esta es la realidad de todos los agentes de seguridad municipal”.

    Asimismo, el alcalde hizo un llamado al Congreso para que este martes se apruebe por unanimidad la ley de seguridad municipal y la importancia de contar con un marco legal para los inspectores de seguridad municipal. Ya que como destacó el edil, “establece un agravante para quienes agredan a nuestros funcionarios, eso también es muy importante”.

    Por su parte la subsecretaria Carolina Leitao se sumó a las palabras del alcalde de Santiago sobre apoyar el proyecto de ley. “Varios alcaldes y alcaldesas nos han planteado esta necesidad y por eso es que estamos trabajando hoy día de manera transversal para sacarlo (...)Esperamos que tenga un apoyo también transversal”.

    “Pero lo más importante hoy día en realidad es la protección del funcionario y poder que sienta que tiene el apoyo. Quiero destacar aquí al municipio, que le ha entregado el apoyo no solo jurídico, sino también personal y social, para que él pueda recuperarse prontamente”, dijo la subsecretaria.

