Funcionario municipal es apuñalado durante fiscalización frente al barrio Meiggs

Un funcionario de la Municipalidad de Santiago fue apuñalado esta tarde durante una fiscalización al comercio ilegal en Alameda Norte con Chacabuco, frente al Barrio Meiggs.

Según se informó, el inspector de la Dirección de Prevención y Seguridad del municipio fue atacado por un ciudadano haitiano tras una discusión iniciada por el procedimiento.

Ahí, resultó con una herida cortopunzante en el costado izquierdo, por lo que fue trasladado a la Posta 3, donde se encuentra estable y fuera de riesgo vital.

En tanto, un segundo funcionario resultó con contusiones en una pierna y un brazo.

Por su parte, el agresor fue detenido por personal municipal y entregado a Carabineros.

Al respecto, el director de Seguridad Municipal de Santiago, Arturo Urrutia, informó que “uno de nuestros funcionarios, mientras realizaba un control rutinario del comercio ilegal, fue apuñalado y favorablemente, los inspectores y personal de seguridad de esta dirección lograron, posterior al hecho, la detención de esta persona”.

Desbordes pide apurar despacho de Ley de Seguridad Municipal

Ante este hecho, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, condenó el ataque, señalando que el afectado se encuentra fuera de riesgo vital.

“Vamos a perseguir al agresor hasta lograr una sanción y no vamos a tolerar estas situaciones en la comuna”, aseguró la autoridad.

Asimismo, Desbordes volvió a demandar la aprobación urgente de la Ley de Seguridad Municipal.

“Le exijo al Congreso que esta semana apruebe, sin cambios, la Ley de Seguridad Municipal. Nuestros funcionarios necesitan protección legal y herramientas que hoy no tienen. Ya no da para más” , afirmó.

Finalmente, advirtió que un rechazo o modificación retrasaría la entrada en vigencia de la norma: “Si rechazan un solo artículo, esto va a comisión mixta y serán meses más sin protección para nuestra gente. El Congreso debe hacer su trabajo esta semana”, cerró.