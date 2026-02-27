SUSCRÍBETE
    Nacional

    Leonardo Cubillos renuncia a presidencia del Partido Radical tras nuevo diagnóstico de cáncer

    El dirigente comunicó su decisión mediante una carta, en la que detalló su estado de salud y abordó la crisis interna y el proceso de disolución que enfrenta la colectividad.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    08/09/2025

    El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, presentó su renuncia a la conducción de la colectividad -actualmente en proceso de disolución por disposición legal tras los resultados electorales-, luego de ser diagnosticado nuevamente con cáncer.

    A través de una carta de tres páginas dirigida a sus correligionarios, Cubillos recordó que durante 2024 fue operado de un tumor maligno alojado en su riñón, el cual fue extraído exitosamente.

    Sin embargo, informó que “hace unas semanas, se me ha detectado un nuevo tumor en un órgano distinto de mi cuerpo, lo que ha obligado a iniciar una serie de estudios a fin de fijar el tratamiento más eficiente y eficaz para combatirlo o erradicarlo”.

    Además, reveló que el diagnóstico “ha implicado la realización de un esfuerzo muy superior al de siempre, no solo en lo laboral, sino que en lo económico y lo humano”.

    “Lo anterior me obliga necesariamente a determinar un solo camino respecto al rol que se me ha solicitado seguir desempeñando, a pesar de las renuncias presentadas en cuatro ocasiones anteriores por el suscrito, las que fueron rechazadas en tres ocasiones por la Directiva Nacional y en una ocasión por nuestro máximo órgano partidario, siendo este nuestro Consejo General”, sostuvo Cubillos.

    En esa línea, agregó que “desafortunadamente mi estado de salud me obliga a tomar una decisión compleja, una de las más difíciles de mi vida. (...) Me llevo el cariño cultivado en 34 años de militancia, y tengo claro que se aproximan más decisiones y resoluciones difíciles en mi vida, pero la lucha debo centrarla en este momento contra un adversario silencioso, maligno y poderoso, pero que mi querido partido me ha enseñado a enfrentarlos. Hoy presento mi renuncia al cargo de presidente nacional”, la que se hará efectiva a partir del sábado 28 de febrero.

    En su escrito, destacó la confianza depositada en su persona tras asumir la presidencia del Partido Radical en 2022 y extendió sus agradecimientos a quienes lo acompañaron en su gestión.

    Disolución del Partido Radical

    En su despedida del cargo, también realizó un mea culpa sobre el estado de la colectividad y señaló que, al asumir, recibió un partido en “condiciones paupérrimas” por parte de la directiva anterior, con “una crisis económica, financiera, administrativa, orgánica y política nunca antes vistas”.

    Asimismo, analizó los resultados de las últimas elecciones parlamentarias, en las que solo resultaron electas como diputadas Marcela Hernando y Consuelo Veloso, a quienes agradeció por enfrentar una “difícil elección”.

    Con todo, Cubillos apuntó que “el umbral de la ley nos obligó a iniciar un proceso de disolución, contra el cual estamos realizando una lucha que nos permita sobrevivir. Este esfuerzo también se enfrenta respecto a la mal denominada Reforma al Sistema Político, buscando los mecanismos legales que nos permitan seguir existiendo, sea por fusión, reinscripción o reforzamiento de nuestra existencia”.

    En esa línea, también agradeció al exsenador Guillermo Vásquez por representar a la colectividad en las gestiones para evitar su desaparición, y extendió su reconocimiento a presidentes regionales y comunales, frentes, consejeros regionales y nacionales, así como a la Comisión Política y a la Juventud del partido.

    “Lo señalo expresamente, porque no todos estuvieron cuando el partido los necesitó, especialmente cuando estuvo en riesgo de disolución administrativa en marzo del año 2025, donde muy pocos dijeron presente para evitar que el partido desapareciera por la irresponsabilidad de la directiva nacional anterior, donde se tuvo que reintegrar al Fisco casi $120 millones de pesos”, explicó Cubillos.

    “Tal circunstancia me golpeó muy fuerte, ya que el esfuerzo fue titánico y se agradece a los que dijeron presente para salvar la situación. Todos sabemos quiénes no estuvieron a pesar de habérseles pedido ayuda, pero hoy hipócritamente hablan del Partido y su grandeza”, lanzó, sin dar nombres.

    “Más que una persona, siempre he indicado que lo que llevó a la situación actual del partido es multifactorial, basado en dos elementos esenciales: falta de cohesión interna y falta de coherencia externa, la que se profundizó hace varios años atrás”, analizó.

