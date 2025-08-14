“Ley Tommy Rey”: comisión de Cultura aprobó y despachó a la Sala de la Cámara de Diputados el proyecto

La Comisión de Cultura aprobó y despachó a la Sala de la Cámara de Diputados el proyecto denominado “Ley Tommy Rey”.

Se trata de una iniciativa que busca garantizar que los artistas, intérpretes, y ejecutantes reciban una remuneración por la reproducción de sus obras musicales en plataformas digitales.

El proyecto modifica la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual y surge en reconocimiento al legado del fallecido músico chileno Tommy Rey.

Su objetivo es proteger a los artistas frente a cláusulas abusivas en contratos con sellos discográficos o productores.

La autora de la moción, la diputada Marta González (IND-PPD), fue designada como informante.

González agradeció el respaldo a la norma que cuenta con apoyo de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) y que “avanza un paso más en la demanda histórica de las y los músicos chilenos” de que se les pague por sus reproducciones en plataformas digitales.

“Ahora el proyecto pasa a Sala, donde será discutido y votado. Confiamos en que se ponga en tabla prontamente para beneficiar a miles de artistas de nuestro país”, señaló la legisladora.

Rodrigo Osorio, presidente de la SCD, manifestó su satisfacción por el avance.

“Estoy muy emocionado, la ley Tommy Rey, de derechos de intérpretes en plataformas digitales ha dado un nuevo paso. Se aprobaron las indicaciones a favor de los artistas”, destacó en una publicación en X.