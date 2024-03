Lío de platas: INDH presenta denuncia por vejámenes contra no vidente imputado en La Araucanía

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó euna denuncia por las presuntas vejaciones de las que habría sido objeto una persona no vidente que declaró en calidad de imputado en el marco de los líos de platas indagados entre fundaciones y el gobierno regional de La Araucanía.

Se trata del sociólogo Manuel Mora Chepo, de 32 años, quien denuncia maltratos por personal de la PDI al momento de su arresto en octubre de 2023 y de abusos sicológicos durante una posterior entrevista con el fiscal de Alta Complejidad Carlos Cornejo, quien, de acuerdo con su relato, le habría señalado que, si no decía lo que él quería escuchar, iría a la cárcel.

Asimismo, indica que le hicieron firmar documentos sin contar la presencia de un abogado defensor, un lector en braille o alguien de su confianza que pudiera leer los textos.

Así, el abogado Marcos Rabanal Toro, de la sede regional de La Araucanía del INDH, interpuso una denuncia en contra de quienes resulten responsables, “en calidad de autores, cómplice o encubridor”, por el delito de vejaciones injustas en perjuicio de Manuel Mora Chepo, testigo imputado en la arista Folab-Educc de la indagatoria.

Según la denuncia, el hombre indica que el día 13 de octubre de 2023 llegan a su casa en Temuco tres personas diciendo pertenecer a la PDI y a la fiscalía regional, con una supuesta orden de allanamiento, señalándole que debían retirar todos los dispositivos tecnológicos y documentación al respecto. Agrega que en ese minuto se encontraba con su madre, una mujer de 74 años con múltiples enfermedades, y que los funcionarios no presentaron ningún documento en braille, “por lo que el contenido de ellos me fue inaccesible”, relata.

Agrega que, pese a no poder acceder a la orden de allanamiento, y ante la amenaza de un ingreso por la fuerza de los efectivos, debió dejarlos entrar, y firmar luego documentos cuyo contenido ignora. Agrega que, a su madre, que estaba de visita en su casa, también le hicieron poner su firma en algunos papeles.

“Lo hice, pues mi madre adulta mayor, muy aterrada por estas personas, ya estaba empezando a tener una crisis y era necesario terminar con ese episodio. Reitero que como no estaba el documento en braille, desconozco el contenido”, dice el hombre, quien cuestionó la legalidad que una persona adulta mayor, que se encuentra de visita en un domicilio, sea obligada a firmar un documento que no entiende.

Añade que, en ese minuto, se le incautaron artefactos electrónicos, incluyendo un teléfono celular en el cual tiene un programa especial de georreferenciación que le permite desplazarse por la comuna de Temuco.

Visita a la Fiscalía

Asimismo, Mora Chepo relata que luego, el lunes 16 de octubre, asiste a la Fiscalía, debiendo ir acompañado, ya que sin sus aparatos no se podía desplazar de forma autónoma. Agrega que lo hacen ingresar a la oficina del fiscal Carlos Cornejo, y “de inmediato me señalan que estoy imputado en el caso Folab, que hay personas en la cárcel por ese caso y que yo voy hacia la cárcel si no digo lo que él quiere escuchar”, acusa el sociólogo.

“El fiscal dijo que tenía que declarar en forma inmediata, pues además de que iban a ir por mí en cualquier momento para llevarme a la cárcel, mi declaración podría acelerar/hacer innecesaria la revisión de mis aparatos, por lo que podrían entregármelos enseguida”, cuenta Mora.

“Me sentí aterrado. Comenzó el interrogatorio por parte del fiscal y de su ayudante. Previamente ambos me estuvieron manipulando psicológicamente durante al menos 10 minutos, con temas de ir a la cárcel, que yo tenía que decir lo que querían escuchar”, reiteró.

Federico Aguirre, director regional del INDH Araucanía, indicó que “hemos puesto en conocimiento del Ministerio Público estos hechos. Esto fue denunciado bajo la figura de vejámenes injustos; esta denuncia no está dirigida en contra de ningún fiscal en particular, sino que está dirigida en contra quienes puedan resultar responsables, tanto en calidad de autores o encubridores de los hechos denunciados por el ciudadano”.

Denuncia es remitida a la Fiscalía Nacional

Respecto a la denuncia y el procedimiento a seguir, la vocera del Ministerio Público en La Araucanía, fiscal Nelly Marabolí, indicó que en conformidad a lo dispuesto por el Ministerio Público, la denuncia presentada por el INDH fue remitida a la Fiscalía Nacional, para que sea investigada por un fiscal de otra región.

Agregó que “esto no afecta en lo absoluto la investigación por el delito de corrupción en el denominado caso convenios, el cuál ha tenido bastantes avances en nuestra región. De hecho, en la arista “manicure” existen personas que tienen la calidad de imputadas; tres de ellas ya fueron formalizadas y se mantienen en prisión preventiva”.