Lista de espera por cirugías incluye a más de 35 mil niños y preadolescentes

En 2014, Silvana Tobar planeaba instalarle frenillos a su hijo, de 10 años en ese entonces. Pero los exámenes lo impidieron, pues le detectaron una malformación en la mandíbula, que requería una cirugía maxilofacial. Y con ese diagnóstico, el menor quedó inscrito en el Hospital Calvo Mackenna, en la lista de espera.

Hace poco el menor cumplió 16 años. Aún no ha recibido fecha para operarse, pero por su edad ya no es paciente pediátrico, por lo que fue derivado al Hospital del Salvador, donde acaba de iniciar una nueva espera.

“Han pasado más de seis años y seguimos esperando un pabellón para mi hijo. El doctor me dice que aún puede que siga así dos o tres años más. Es un tema sicológico; la parte de su imagen es lo que más le complica a él”, comenta Silvana.

Este caso no es aislado. Según un informe del Ministerio de Salud, hasta septiembre había 35.373 niños y preadolescentes, todos menores de 15 años, en la lista de espera por una cirugía.

“Entendemos y sabemos que es un número elevado la cifra de menores de 15 años en listas de espera quirúrgica electiva. Para nosotros no son números, sabemos que son niños y jóvenes que necesitan estar al pleno de sus capacidades para desarrollarse y vivir con la mejor calidad”, dijo el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien añadió que “estamos trabajando para disminuir la lista de espera, sobre todo en lo relacionado a menores de edad”.

Niños primero

Humberto Soriano, expresidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, explica que además del diagnóstico propiamente tal y la calidad de vida asociada a la recuperación de la salud, se deben considerar factores sicológicos para priorizar las cirugías en los menores de 15 años. Explica que se trata de un grupo que no debe ver alterada su vida normal o sus capacidades físicas mientras crece y se desarrolla producto de diagnósticos que pueden corregirse.

El expresidente del Colegio Médico Enrique Paris, ejemplifica que “un niño que respira mal, por hipertrofia de adenoides o amígdalas, entre los casos más comunes, va a escuchar mal. Al escuchar mal, en su aprendizaje le dicen que no entiende, que no sabe, que entiende menos, pero no es porque tenga algún déficit intelectual; es porque no escucha. Son elementos que indudablemente contribuyen a un daño sicológico en el niño”.

La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, subraya que debe existir una política pública de priorización en las listas de espera para este rango etario: “Uno echa de menos acciones gubernamentales que se concentren en promover que la salud sea un derecho y no una mera expectativa”. Y añade que “esa situación resulta aún más prioritaria en niños, niñas y adolescentes, teniendo en consideración su desarrollo vital mientras son afectados por alguna enfermedad”.

Principales patologías

El exsubsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, explica que las intervenciones más comunes en casos pediátricos corresponden a amigdalectomias (cirugía para extirpar las amígdalas hipertróficas), adenoidectomias (remoción de adenoides hipertróficas), herniorrafias inguinales (reparación de hernias) y orquidopexias (corrección de alteraciones en los testículos).

La exautoridad señaló que “niños con impacto en su salud respiratoria, como las adenoides o por crecimiento de las amígdalas, debiesen ser priorizados”, producto de la mejora que esto implicaría en su calidad de vida. Y agrega que el tiempo de espera de los menores debiese tener un “máximo”.

Por otro lado, Luis Jaime, director del Servicio de Salud del Maule -donde se registran más casos pediátricos en espera-, indica que en cirugía infantil “hay menos recursos de cirujanos”.

Sostiene que “somos un servicio de salud grande, del mismo tamaño que alguno de los metropolitanos. Y solo tenemos cirujanos infantiles en el Hospital de Talca, Linares, Curicó y uno en el de San Javier; no hay más”. Es decir, en solo cuatro hospitales de los 13 que componen la red del Maule.

Sobre las cifras generales, el subsecretario Zúñiga explica que en 2018 se detectaron más de 41 mil niños en el listado. “Ahí tomamos medidas con las que logramos disminuirlo en más de 6 mil pacientes. Sabemos que no es suficiente y no vamos a dudar en aplicar todo lo que esté a nuestro alcance para que ningún menor tenga que esperar por una atención”.

Entre las medidas destaca la priorización de criterios clínicos, el reforzamiento horario en el funcionamiento de pabellones y de procesos prequirúrgicos, y el aumento de intervenciones que pueden realizarse en forma ambulatoria. “Con el consiguiente beneficio de cursar recuperaciones breves en sus propios hogares, junto a sus familias”, dice.

En Chile, la lista de espera quirúrgica no Ges corresponde actualmente a 266 mil personas, de las cuales el 13,2% son menores de edad. Por ello, Zúñiga subraya que es crucial que el Congreso apruebe la reforma a la salud, que establece plazos máximos de espera.