Llaman a evacuar sectores de San Antonio por avance de incendio forestal cercano a viviendas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó la tarde de este martes a evacuar los sectores Villa La Alborada, Valle Abajo Cuncumén y Quebrada La Iglesia, en la comuna de San Antonio, en la Región de Valparaíso, ante el avance de un incendio forestal que se registra próximo a viviendas.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, se resolvió activar el servicio de mensajería SAE, para instruir a la población de la zona afectada alejarse de manera oportuna, junto a sus mascotas, de la amenaza inminente.

Minutos antes, Senapred había decretado alerta roja para la respectiva comuna, debido al siniestro denominado Quebrada Cementerio que, según el último reporte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), sigue en combate y ya el fuego ha devastado al menos 30 hectáreas de vegetación.

En la zona trabajan voluntarios de Bomberos de las comunas de San Antonio y Santo Domingo; además de dos técnicos y cinco brigadas de Conaf; además de cuatro aviones, un helicóptero y un camión aljibe.