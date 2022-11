Lo que tienes que saber este lunes en La Tercera: Comité de Ministros acumula proyectos de inversión pendientes de revisión por US$ 11.071 millones

Comité de Ministros acumula proyectos de inversión pendientes de revisión por US$ 11.071 millones

De acuerdo a un reportaje del periodista de Pulso, Leonardo Cárdenas, a la fecha existen trece proyectos de inversión valorizados en US$ 11.071 millones que permanecen a la espera de ser sometidos a votación por el Comité de Ministros, la máxima instancia administrativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que es presidida por la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

Entre los pendientes –según información proporcionada por el SEA– figura el megaproyecto minero Dominga de Andes Iron que considera una inversión de US$ 2.500 millones; un proyecto de expansión de Anglo American para su mina Los Bronces por US$ 1.000 millones; “Los Bronces Integrado” de la misma compañía por más de US$ 3.000 millones y el desarrollo en infraestructura y mejoramiento de la capacidad productiva de los yacimientos de Collahuasi por US$ 3.200 millones.

“A lo largo de los años hemos visto que normalmente el Comité de Ministros se reúne al menos una vez al mes. Llevamos ocho meses de la nueva administración, deberíamos haber tenido ocho reuniones y eso tampoco está sucediendo. La administración no le está tomando el peso a la importancia que tienen para el país estos proyectos”, comentó Aldo Cardinali, uno de los abogados expertos en derecho ambiental y tramitación de proyectos de inversión consultados por Pulso para el reportaje.

En efecto, desde el inicio del gobierno de Gabriel Boric el Comité de Ministros ha sesionado en tres oportunidades, en las cuales se han aprobado dos proyectos (los trabajos de saneamiento de Las Salinas por US$ 55 millones y un nuevo puente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado por US$ 220 millones) y se han rechazado otros dos (el centro de manejo ambiental Ñuble Sustentable por US$ 4,5 millones y el proyecto de gas natural Andes LNG por $ 650 millones).

Desde el Ministerio del Medio Ambiente se señaló que varios de los proyectos pendientes vienen de la administración anterior, “por lo que se generó un rezago que fue heredado”.

Asimismo, la autoridad argumentó que los pronunciamientos solicitados requieren de un extenso proceso de recolección de antecedentes. “Estamos realizando un trabajo exhaustivo de la preparación de las respuestas para todos los proyectos, que serán un aporte técnico en el proceso de decisión. Cabe considerar que los requerimientos son amplias temáticas y no son sobre aspectos acotados. De todas formas, a la brevedad evacuaremos los informes requeridos”, se afirmó. Lee más de esta historia

Oficialismo se abre a reducir el número de integrantes del órgano redactor de la nueva Constitución

Cuando ya han pasado dos meses y medio desde el triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, en el oficialismo comenzaron a abrirse a la idea de reducir aún más el número de integrantes del órgano redactor de una nueva propuesta constitucional, apostando a poder cerrar el acuerdo con la oposición esta semana.

Las negociaciones se retomarán mañana martes en el Congreso en Valparaíso y en los partidos de gobierno están conscientes de los riesgos de continuar dilatando el proceso y que las conversaciones se prolonguen después de noviembre.

En este contexto, si bien este viernes presentaron una propuesta para constituir un “cabildo constitucional” de 90 miembros electos más nueve escaños reservados, que funcione con un quórum de 3/5 y que parta trabajando en base a un anteproyecto de nueva Constitución no vinculante y elaborado por 32 expertos designados por el Congreso, la distancia con el planteamiento de Chile Vamos –que promueve, entre otros aspectos, un ente conformado solo por 50 personas– llevaría al oficialismo a flexibilizar aún más su postura.

En este sentido, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, comentó que más allá de la discusión sobre la conformación del órgano redactor, el interés de su partido es lograr una nueva Constitución. “El mecanismo no es lo más relevante, siempre y cuando haya un plebiscito de salida que ratifique la voluntad ciudadana”, explicó. Lee más de esta historia

> Boric en Tailandia: lo que no se vio

A pesar de su intensa agenda de trabajo en Bangkok donde participó de la Apec 2022, el Mandatario se dio tiempo para recorrer algunos templos, probar comidas exóticas y comprar un regalo (un vestido de tela local) para su pareja Irina Karamanos. Sigue leyendo

> BID: Chile pierde postulación

El ex presidente del Banco Central de Brasil, Ilan Goldfajn, ganó la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo con el 80% de los votos, imponiéndose a la candidatura chilena del ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre (9,9%). Sigue leyendo

> Qatar 2022: sobria ceremonia inaugural

Sin la ostentación esperada, aunque con un espectáculo plagado de color y fuegos artificiales, Qatar dio inicio a la Copa del Mundo. Fue una sobria ceremonia que duró cerca de media hora y donde destacó la presencia del actor Morgan Freeman. Sigue leyendo

Editorial

La arriesgada apuesta de Trump

Con el anuncio de su candidatura presidencial para 2024 el ex mandatario de EEUU se enfrenta a un panorama complejo, pues deberá evitar el desgaste y contener las críticas dentro del Partido Republicano por el resultado de los comicios de medio término.

Opinión

» El cuasi acuerdo

Sin titulares en los medios ha avanzado un posible acuerdo para una nueva Constitución. Hasta ahora pareciera haber coincidencia en que habrá un Cabildo Constitucional 100% electo con una Comisión Experta, que inicie su trabajo en enero de 2023. El cambio de nombre es un guiño al proceso constitucional que inició la presidenta Bachelet y, sin duda, una manera de evitar el sustantivo maldito de Convención, símbolo del fracaso.

Por Carlos Correa

» Inventar

Inventar es una tarea eminente de la política, por ella la política es arte y no ciencia: se trata de producir instituciones que articulen y expresen la situación popular de manera imaginativa, viendo lo que todos de alguna manera sentían, pero no eran capaces de decir. Inventar es lo que le falta al gobierno.

Por Hugo Herrera

