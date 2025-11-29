BLACK SALE $990
    Nacional

    Los 160 panoramas imperdibles de la nueva Guía de Santiago

    A diferencia de lo que ocurría hace 15 años, cuando muchos usaban el término #santiasco en redes sociales, hoy hay más amor, más curiosidad, más ganas de recorrer y de ser turista en Santiago. Por eso ya existe la Guía de Santiago, que puedes encontrar en santiagoadicto.cl y se complementa con una nueva cuenta de IG: @guiasantiagoadicto. En total, 100 lugares para visitar que, más pronto que tarde, serán muchísimos más. Y 60 espacios gastronómicos para revisar.

    Rodrigo Guendelman 
    Rodrigo Guendelman
    Sala Gasco. Foto: @santiagoadicto

    “Este fin de semana llega una pareja de amigos que viven fuera de Chile. ¿Dónde recomiendan llevarlos?”. Esta pregunta la hemos recibido cientos de veces a través de la cuenta de Instagram de Santiago Adicto. Ya sea como mensaje directo o en los comentarios de un post, es una necesidad constante. Y cada vez con más interés y ganas de mostrar lo mejor de nuestra capital. Los habitantes de Santiago necesitan una guía para saber dónde llevar a sus amigos, parientes o colegas que vienen a Santiago desde otros países. Pero, antes que eso, los santiaguinos están ávidos por conocer su ciudad. A diferencia de lo que ocurría hace 15 años, cuando muchos usaban el término #santiasco en redes sociales, hoy hay más amor, más curiosidad, más ganas de recorrer y de ser turista en Santiago.

    Por eso, desde hace algunas semanas, y luego de varios meses de trabajo en equipo, ya existe la Guía de Santiago, en español e inglés. Está en un sitio bastante intuitivo y lógico: santiagoadicto.cl y se complementa con una nueva cuenta de Instagram: @guiasantiagoadicto.

    En sus 10 temáticas, que van desde Cultura (museos y centros culturales) hasta Miradores, desde Arquitectura hasta Íconos, desde Barrios hasta Palacios, desde Mercados a Parques, hay una combinación de clásicos con espacios que probablemente no estén aún en tu lista de visitados.

    Iglesia Monasterio Benedictino. Foto: @santiagoadicto

    Así, nuevos lugares de nuestra capital, como Espacio Il Posto, el Complejo Universitario Vicuña Mackenna 20 de la Universidad de Chile, el completamente renovado Centro Cultural Casona Nemesio Antúnez en La Reina o el reabierto (después de 14 años) Museo Casa Colorada aparecen en la misma sección que viejos y queridos conocidos, como el Museo San Francisco, el Museo Ciudadano Benjamín Vicuña Mackenna, el Museo Histórico y Militar, así como La Posada del Corregidor. Y eso que estamos hablando sólo de algunos ejemplos de la sección Cultura.

    Cada espacio, además, incluye una síntesis acerca de su historia y características, así como datos útiles: sitio web, dirección, horarios, teléfono y cuenta de Instagram.

    Una sección muy pedida tiene que ver con lugares fuera de Santiago, pero dentro de la Región Metropolitana: hay viñas con fantásticos parques, castillos que sirven como epicentro de convenciones y a los que se pude ir por el día o el fin de semana; centros de esquí, zoológicos y hoteles que en sí mismos son un gran paseo.

    En total, 100 lugares para visitar que, más pronto que tarde, serán muchísimos más. Otro aporte que nos parece fundamental de esta guía de Santiago es el de los restaurantes. Hay 60 espacios gastronómicos para revisar, para apreciar muy buenos registros fotográficos de sus platos y cocteles, para conocer su historia, sus logros, su arquitectura y el liderazgo de sus chefs.

    Desde hace varios años, los restaurantes de Santiago están permeando los rankings de los mejores de Latinoamérica y del mundo. Con el Boragó de Rodolfo Guzmán a la cabeza, son cerca de una decena de espacios gastronómicos los que están siendo reconocidos año a año: Yum Cha, Pulpería Santa Elvira, Fukasawa, Karai, Demencia y 99 son algunos de ellos, y por supuesto que están entre los 60 de la nueva guía de Santiago.

    Para hacer más fácil la búsqueda, los restaurantes se pueden recorrer uno a uno por orden alfabético o por comunas: Vitacura, Independencia, Santiago, La Reina, Las Condes, Providencia, Lo Barnechea y Alto Jahuel. Pero claro, esos 60 pronto serán 90 y luego 120, pues esta es una lista que sólo puede crecer y renovarse. Tal como lo hace esta metrópolis.

    1 Barrio Infante: Podríamos decir que, aunque se trata de una calle antigua, es un barrio “nuevo” en términos de su atractivo como paseo. Desde la deliciosa panadería, pizzería y restaurante La Popular, hasta la heladería El Toldo Azul, a lo que hay que sumar el Palacio Sermini y un clásico como es el bar Rapa Nui, Infante es de esos lugares a los que hay que volver. O, que hay que ir a conocer, sin apuro, caminando, parando, mirando, disfrutando. Además, está muy cerca del barrio Italia, otro recorrido que también está documentado en la guía.

    Barrio Infante. Foto: @santiagoadicto

    2 Iglesia del Monasterio Benedictino: En la sección Arquitectura aparece esta joya de la arquitectura moderna, un espacio tan espiritual como emotivo, donde la luz juega un papel protagónico. Abierto los 365 días del año, es el espacio donde rezan varias veces al día los monjes benedictinos y el cual todos, sin excepción de credo, pueden visitar para contemplar su magnífico diseño, la calma que da estar en la cumbre del cerro Los Piques y la preciosa vegetación que rodea la iglesia. Sus arquitectos, los hermanos benedictinos Gabriel Guarda y Martín Correa, desarrollaron esta única obra, pero lograron una de las construcciones más importantes de la arquitectura moderna de Latinoamérica.

    Monasterio-Benedictinos-ok.jpg la-tercera

    3 Parque Mapocho Río: Es el parque más nuevo y grande de Santiago, además de ser el que más inversión del Estado ha requerido. Mide nueve kilómetros de largo. Sí, nueve kilómetros. Recorre por la ribera del río Mapocho las comunas de Cerro Navia y Quinta Normal. Tiene kilos de infraestructura deportiva, todo a pedido de las comunidades: una pista de patinaje de nivel mundial, varios espacios para skate, canchas de varios tipos de deportes, y un fantástico boulder para escalada. A eso hay que sumar los juegos para niños, del más alto nivel; espacios para conciertos, la ciclovía que se incorpora al Mapocho 42k, un precioso paisajismo sustentable, lagunas, accesos para acercarse al río y recuperar la tradición de esas comunas de bajar al río en formato playa y más. Mucho más. Es un espacio que, en lenguaje de urbanistas, es pura regeneración urbana. Donde antes había un vertedero ilegal tras otro, hoy hay más de 50 hectáreas de parque público. Toda la información que necesitas para llegar está en la guía.

    Parque Mapocho Río. Foto: @santiagoadicto

    4 Sala Gasco: En la sección Cultura aparece este tremendo dato. Ubicada en un edificio patrimonial en calle Santo Domingo, este espacio para ver arte contemporáneo de manera gratuita existe fruto de la notable intervención que hizo la oficina de los arquitectos Izquierdo Lehmann al edificio histórico de la empresa Gasco. A pesar de que esta sala de arte -una galería en la que no se venden obras- lleva 24 años mostrando el trabajo de los artistas chilenos con un alto nivel curatorial, hay muchísima gente que aún no la conoce.

    Sala Gasco. Foto: @santiagoadicto PATRICIA_NOVOA_CORTEZZ

    5 Edificio Banco de Chile: En la sección Íconos está este edificio, una obra maestra de la arquitectura neoclásica que el próximo año cumple un siglo. “En 1919, el Banco de Chile convocó a un concurso abierto a arquitectos chilenos y extranjeros. El proyecto fue adjudicado al arquitecto austríaco Alberto Siegel Lübbe y la construcción comenzó en 1921, siendo inaugurado el 6 de abril de 1926. El edificio fue concebido bajo un estilo academicista francés, con un amplio espacio central y circulaciones expeditas, en atención al alto flujo de usuarios previsto en su diseño.

    Edificio Banco de Chile. Foto: @santiagoadicto

    Lo que acabas de leer se lo robamos a la guía Santiago Adicto. Para que quede claro que hay información de calidad, además de todas las coordenadas necesarias para poder visitar los 100 lugares y los 60 restaurantes. Por último, pero no por eso menos importante, está el diseño, el look que tiene la guía. Tanto en el computador, el tablet y el teléfono, navegar por la guía es un placer visual. Las fotos son parte fundamental de la experiencia. Hay muchas tomadas con drones, otras entregadas por los mismos espacios reseñados y algunas que son parte de lo mostrado por años en la cuenta de Instagram de Santiago Adicto. Y hay un director de orquesta para este diseño. Se trata de Pato Miñano, director de la mítica revista Blank, así como de Closer y Deck Guides. Socio, además, de este proyecto, sus décadas de experiencia en realizar publicaciones elegantes y que dan ganas de coleccionar quedan plasmadas aquí. La invitación, entonces, está hecha. Visita www.santiagoadicto.cl, sigue a @guiasantiagoadicto en Instagram y sal a recorrer. Santiago te está esperando.

