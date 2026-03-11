Los cinco ejes de trabajo de Fernando Rabat a la cabeza del Ministerio de Justicia y DD.HH. en la era Kast

Tras jurar como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, el abogado Fernando Rabat aseguró que de inmediato se pondrá manos a la obra y que comenzará a trabajar en los encargos que le realizó el Presidente José Antonio Kast.

“Estamos muy contentos de haber jurado como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Hoy ya nos ponemos a trabajar”, señaló.

De hecho, luego de la ceremonia en el Congreso en Valparaíso, el secretario de Estado reveló cuáles son los cinco ejes de trabajo que delinearán la gestión durante los próximos cuatro años.

El primero, como indicó “se refiere al sistema judicial. Trabajar de la mano con el Poder Judicial. Un segundo eje se refiere a la seguridad, donde haremos hincapié en las situaciones de las cárceles y el servicio médico legal”.

“En tercer lugar refiere a los derechos humanos y la protección que corresponde a la dignidad de la persona. Un cuarto eje es que vamos a tener un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos social, donde estaremos colaborando con las personas. Y un quinto eje es tener un Estado libre de toda corrupción”, complementó.

Al cierre, Rabat aseveró: “Espero contar con todos ustedes durante estos cuatro años de trabajo”.