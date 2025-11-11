OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Los desafíos que enfrentará el general Pedro Varela al mando del Ejército

    El actual jefe de Operaciones Terrestres asumirá en marzo del 2026 una institución que estará en el eje de la discusión sobre materia de seguridad del próximo gobierno.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    Santiago 10 de noviembre 2025. Nuevo Comandante en jefe del Ejercito, Pedro Varela, participa en un punto de prensa en La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Dos días antes que asuma el próximo Presidente(a), el 9 de marzo, se llevará a cabo el cambio de mando del Ejército. Si bien para aquello aún faltan algunos meses, este martes el gobierno dilucidó quien será el sucesor de Javier Iturriaga, el actual comandante en Jefe de la institución castrense y que será reemplazado por el general Pedro Varela.

    El hasta ahora comandante de Operaciones Terrestres arribará al mando de una institución que durante los últimos años ha debido desplegarse como refuerzo en materia de seguridad, lo que ha representado un desafío, según lo ha reconocido el propio general Iturriaga.

    El futuro comandante en Jefe, nombrado por el Presidente Gabriel Boric y que comenzará a dirigir la institución con el nuevo gobierno, podría enfrentar mayores retos de los que abordó Iturriaga, quien durante su periodo estuvo a cargo de crisis como la muerte del conscripto Franco Vargas y de dos casos de narcotráfico que involucró a funcionarios.

    Este martes en La Moneda, la ministra de Defensa Adriana Delpiano, valoró el rol del actual jefe del Ejército. “Él ha debido enfrentar momentos difíciles y los ha sorteado de muy buena manera. Y esperamos lo mismo del general (Pedro) Varela con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar más directamente”, afirmó.

    Nuevo Comandante en jefe del Ejercito, Pedro Varela, participa en un punto de prensa en La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Según fuentes consultadas por La Tercera, sin duda, el principal desafío del nuevo comandante en Jefe del Ejército será la instalación del nuevo gobierno que asumirá tras una campaña presidencial marcada por la seguridad como tema central y con propuestas que involucran el despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para el control migratorio y para el resguardo de infraestructura crítica.

    Varela tendrá que adoptar postura sobre posibles nuevos despliegues en materia de seguridad. Hasta ahora Iturriaga planteó la falta de personal, presupuesto y de formación para abordar procedimientos que hasta ahora se radican en las policías.

    Para John Griffiths, general (r) del Ejército y jefe de investigación de AthenaLab, una vez que asuma Varela no debería profundizarse en una discusión sobre una redefinición respecto al rol del Ejército en seguridad. Un Estado “con un buen nivel de institucionalidad tiene muy bien definido en los hechos y en la práctica el papel que le corresponde a las Fuerzas Armadas, a la Defensa Nacional y el papel que le corresponde a sus fuerzas de orden y seguridad pública”, explica.

    Marcelo Masalleras, oficial (r) de la institución castrense y experto en defensa, plantea que, si bien en general Varela debe tener una opinión respecto a la materia. “Esta es una discusión política, no militar”, plantea el también investigador de AthenaLab.

    Las implementaciones

    Otra de las materias que deberá abordar el nuevo comandante en Jefe del Ejército será la tramitación en el Congreso de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), el proyecto de ley de Infraestructura Crítica y la reforma constitucional para desplegar a las FF. AA. en las fronteras, todas legislaciones que invilucran a la institución militar. Tres proyectos que aún no son aprobados y que quedará pendientes hacia la futura administración.

    Desde el Ejecutivo, plantean que las dos primeras iniciativas ya están avanzadas en su discusión, incluso, en ambos la institución castrense como el resto de las FF.AA. han expuesto sus posturas durante la tramitación. De hecho, sostienen fuentes de la institución castrense, el avance de estas normativas podría darle mayores certezas a la hora de actuar a los funcionarios militares, así que también les permitirían planificar mejores despliegues.

    Nuevo Comandante en jefe del Ejercito, Pedro Varela, participa en un punto de prensa en La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Lo que sí representaría, sin embargo, un desafío para la dirección de Varela sería implementar toda esta nueva legislación, algo que ocurriría durante su dirección.

    Desde el gobierno también miran con especial atención el rol que ha tenido el actual comandante de Operaciones Terrestres en los cambios y modernización al servicio militar que ha introducido Iturriaga y Defensa.

    La ministra de defensa, Adriana Delpiano, encabeza punto de prensa junto al nuevo Comandante en jefe del Ejercito, Pedro Varela, quien asumira sus funciones en marzo de 2026 Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    También deberá seguir implementando las medidas -la mayoría de ellas reservadas- que se adoptaron luego que se conocieran los casos de tráfico de drogas en las filas de la institución.

    A nivel operativo, también se plantea que el general que asumirá el mando y que trabajó en la frontera norte, deberá también mantener la implementación de los despliegues tecnológicos del Sistema Integrado de Frontera (Sifron).

    “Los desafíos para el próximo comandante en jefe son diversos, aunque apuntan a un eje común: seguir robusteciendo al Ejército como una institución profesional, pilar de la Defensa Nacional y al servicio de la comunidad y el desarrollo del país. Deberá robustecer el salto tecnológico que estamos desarrollando en las tres ramas de las FF.AA.”, dice la ministra Delpiano.

    Los actuales despliegues

    Durante los últimos años, tanto el Ejército como el resto de las FF.AA. han estado desplegadas en las macrozonas Norte y Sur, lo que ha significado aumentar su gasto y disponer de funcionarios a labores antes no consideradas, como patrullajes.

    En ese sentido, afirma Griffiths, el general Varela también deberá lidiar con una institución que “está sometida a un mayor número de misiones, al cumplimiento de un mayor espectro de misiones, en circunstancias en que el presupuesto no es el más adecuado”.

    Nuevo Comandante en jefe del Ejercito, Pedro Varela, participa en un punto de prensa en La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Fuentes de la institución castrense también plantean que el futuro comandante en Jefe del Ejército igualmente debería consolidar e incrementar los buenos resultados que hasta ahora se han conseguido en los operativos en las macrozonas, logrando disminuir los hechos de violencia en el sur y los ingresos irregulares por el norte.

    En esa línea, conocedores del Ejército sostienen que el nuevo comandante en Jefe deberá lograr mantener un alto número de retención de funcionarios, evitar bajas y, en caso contrario, aumentar el número de conscriptos, soldados profesionales y aspirantes de sus escuelas matrices para poder contar con el personal adecuado y profesional que el nuevo escenario exige.

    Más sobre:EjércitoComandante en Jefe del EjércitoPedro VarelaJavier IturriagaEjército de ChileAdriana DelpianoDefensaMinisterio de Defensa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran

    Gustavo Gatica: “Cometimos el error de pensar que toda esa gente que salió a marchar en 2019 era de izquierda”

    La presión sobre el FA por mantenerse como la bancada más grande de la izquierda

    Funcionario del Poder Judicial ataca a administrador de la Corte de Arica y es abatido por gendarmes y carabineros

    Forum proyecta leve alza en venta de vehículos en 2026, debido a bajo crecimiento de la economía y aún altas tasas

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    4.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    5.
    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Gustavo Gatica: “Cometimos el error de pensar que toda esa gente que salió a marchar en 2019 era de izquierda”
    Chile

    Gustavo Gatica: “Cometimos el error de pensar que toda esa gente que salió a marchar en 2019 era de izquierda”

    La presión sobre el FA por mantenerse como la bancada más grande de la izquierda

    Funcionario del Poder Judicial ataca a administrador de la Corte de Arica y es abatido por gendarmes y carabineros

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran
    Negocios

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran

    Forum proyecta leve alza en venta de vehículos en 2026, debido a bajo crecimiento de la economía y aún altas tasas

    IPSA corta racha de alzas contagiado por caídas en Wall Street, pero dólar baja de $930

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años
    Tendencias

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Christian Garin vence al argentino Alex Barrena para avanzar a cuartos del Challenger de Montevideo y acercarse al top 100
    El Deportivo

    Christian Garin vence al argentino Alex Barrena para avanzar a cuartos del Challenger de Montevideo y acercarse al top 100

    Francia clasifica al Mundial 2026 con una goleada y Cristiano Ronaldo se hace expulsar en la caída de Portugal

    Se fue aplaudiendo al árbitro: la agresión de Cristiano Ronaldo que produjo su expulsión ante Irlanda

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica
    Finde

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro
    Cultura y entretención

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”
    Mundo

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”

    Las razones de los diputados franceses para suspender la controvertida reforma de pensiones de Macron

    A 40 años de la catástrofe de Armero: una tragedia que marcó la historia de Colombia

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp
    Paula

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?