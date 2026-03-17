Los nuevos influyentes que aterrizan en el Mineduc de María Paz Arzola

El Ministerio de Educación de María Paz Arzola toma forma. Ya asumidos ella y sus principales escuderos -los subsecretarios Daniel Rodríguez en Educación, Fernanda Valdés en Educación Superior y María Cristina Tupper en Educación Parvularia-, durante estos días también se ha vivido el proceso de instalación tanto de nuevas jefaturas como de asesores y colaboradores.

En el caso de la secretaria de Estado, su núcleo se va componiendo con su jefa de gabinete, la abogada y exdirectora ejecutiva Fundación Educa Araucanía Paula Pinedo; su jefe de Comunicaciones Pablo Jamett; y los asesores Santiago Montiel (ex Horizontal), Erika Muñoz (cofundadora de la Confederación de Padres y Apoderados y excandidata a constituyente por la UDI) y María Teresa Romero (fundadora de Escuelas Abiertas). Felipe Serey, hoy consejero regional metropolitano y con pasos en el Mineduc de Piñera II, asumió como jefe de asesores.

En la Subsecretaría de Educación, que tendrá especial relevancia en este periodo a cargo de la educación escolar, asumió como jefe de gabinete Ignacio Lizana, con experiencias en consultoras de gestión y finanzas.

Mientras, a cargo de la División de Planificación y Presupuesto (DIPLAP) estará Felipe Mackenney, quien ejerció un cargo similar en la Municipalidad de Las Condes. En la División Jurídica, en tanto, la nueva jefa es Magdalena Fernández; mientras que en la División de Administración General (DAG) quedó a cargo Ana María Concha, quien desde 2006 trabaja en el Estado en distintos gobiernos y ministerios.

Magdalena Plant, profesora y exdirectora de colegios, llegó a la División de Educación General (DEG), mientras que María Luisa Orellana estará a la cabeza del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones (CPEIP) tras haber ejercido en el pasado como intendenta de Educación Parvularia y representante del Consejo de Alta Dirección Pública. Del mismo modo, en la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) asume Isabel Herrera.

En Educación Superior, que entre otras cosas tendrá en sus manos la decisión de cómo seguir la discusión del FES o, en su defecto, darle otra solución al CAE, el jefe de gabinete es José Tomás Lira.

¿Y las distintas divisiones de esa subsecretaría? A la de Educación Universitaria llegó Alejandro Fernández; en la de Educación Técnico Profesional de Nivel Superior aterrizó Benito Barros, quien ya trabajó en un cargo similar en el Mineduc entre 2011 y 2013, mientras que en Jurídica asumió Francisco Zambrano, abogado y académico de la Usach en los últimos nueve años. Del mismo modo, en Administración y Presupuesto la nueva persona a cargo es Denise Moraga, quien lleva 20 años en la cartera, y en Información y Acceso estará Mauricio Cornejo.

Finalmente, en Educación Parvularia el jefe de gabinete es Nicolás Miño y los respectivos jefes de divisiones son Diego Borrás (Jurídica) abogado que trabaja desde 2016 en el Mineduc, Julia Sandes (Políticas Educativas), quien desde 2014 ha estado ligada al trabajo estatal, y Lorena Becerra (Administración y Finanzas).

Varios de ellos fueron testigos de cómo el jueves de la semana pasada la secretaria de Estado tuvo una suerte de ceremonia de presentación en el hall central del ministerio. Hasta allí fueron convocados los trabajadores, quienes escucharon las palabras de la nueva jefa de la cartera, quien hizo referencias a que “muchas veces” se pierde de vista desde afuera “el gran trabajo” que se hace en el Mineduc, y que los equipos que triunfan con aquellos que “dialogan, que se apoyan, que confían”. Al mismo tiempo, dijo sentirse “muy orgullosa de asumir este trabajo tan lindo”, entre otras cosas.

Durante la tarde de esa misma jornada y acompañada por el subsecretario Rodríguez, la ministra se paseó por los diversos pisos del edificio de Educación saludando a los trabajadores.