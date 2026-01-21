María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

María Paz Arzola (39), nueva ministra de Educación, es ingeniera comercial con mención en Economía de la UC. Este será su primer cargo público en un área que, en todo caso, conoce de sobra.

De hecho, consultado por su nombre, Nicolás Cataldo, titular del Mineduc, lo valoró positivamente en Radio Duna: “Conozco a María Paz, incluso le pedimos colaborar en el marco de la reforma del Sistema de Admisión Escolar (SAE). Yo diría que conoce el sistema, conoce cómo funciona y tiene una aproximación fina”.

Y es que la doble magíster -Economía, y Filosofía Política y Ética- no solo es investigadora del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo y coordinadora del Programa Social, donde lidera iniciativas de educación, sino que lleva años ligada al área estudiando el sistema chileno.

Arzola, quinta de seis hermanos, constantemente es invitada por aparatos del Estado a aportar su mirada. Recientemente fue parte del seminario del FES, y antes, de la Mesa Técnica que hizo propuestas sobre Financiamiento de la Educación Superior a la Comisión Mixta de Presupuestos, del Consejo Evaluador del Sistema de Educación Pública, de la Mesa Técnica para Mejoras al Instrumento de Focalización del Registro Social de Hogares, y de la Mesa Técnica convocada por el Mineduc de Cataldo para mejorar el SAE.

Esa vez fue crítica de que el Ejecutivo no recogiera todas las propuestas. Su idea, entre otras, es reponer la selección en los colegios. De este gobierno, además, ha cuestionado la reactivación educativa y la idea de terminar con los Liceos Bicentenario.

Crítica también del FES y con una opinión de que las actuales autoridades de educación llegan tarde a las necesidades de la ciudadanía , especialmente en los colegios, Arzola tuvo injerencia en las propuestas educativas de Kast, comando en el que en septiembre asumió un rol más público para participar en debates de la materia. Su idea era sólo quedarse en trabajo de campaña, pero la insistencia del equipo terminó por convencerla de asumir como ministra.

Quienes la conocen dicen que siempre tiene un dato a mano, y que es estudiosa, seria y respetuosa en el trato. Reflejo de ello, rememoran, es que en 2020 fue premiada con la Excelencia Docente como académica del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas UC.

En su generación de ingeniería comercial -2010- en la PUC, a la que llegó después de salir del Colegio Mariano, también estuvieron, entre otros, Bernardita Paul Ossandón, candidata a constituyente por RN e hija de la diputada Ximena Ossandón; Juan Sutil, hijo homónimo del empresario; Daniela Schalper, hermana del diputado Diego Schalper (RN); y Bernardita Yuraszeck, presidenta ejecutiva de Impulso Docente e hija del empresario José Yuraszeck.