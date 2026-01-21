SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    La economista de 39 años ha sido crítica del actual gobierno y de iniciativas como el FES o la reactivación educativa.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez

    María Paz Arzola (39), nueva ministra de Educación, es ingeniera comercial con mención en Economía de la UC. Este será su primer cargo público en un área que, en todo caso, conoce de sobra.

    De hecho, consultado por su nombre, Nicolás Cataldo, titular del Mineduc, lo valoró positivamente en Radio Duna: “Conozco a María Paz, incluso le pedimos colaborar en el marco de la reforma del Sistema de Admisión Escolar (SAE). Yo diría que conoce el sistema, conoce cómo funciona y tiene una aproximación fina”.

    Y es que la doble magíster -Economía, y Filosofía Política y Ética- no solo es investigadora del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo y coordinadora del Programa Social, donde lidera iniciativas de educación, sino que lleva años ligada al área estudiando el sistema chileno.

    Arzola, quinta de seis hermanos, constantemente es invitada por aparatos del Estado a aportar su mirada. Recientemente fue parte del seminario del FES, y antes, de la Mesa Técnica que hizo propuestas sobre Financiamiento de la Educación Superior a la Comisión Mixta de Presupuestos, del Consejo Evaluador del Sistema de Educación Pública, de la Mesa Técnica para Mejoras al Instrumento de Focalización del Registro Social de Hogares, y de la Mesa Técnica convocada por el Mineduc de Cataldo para mejorar el SAE.

    Esa vez fue crítica de que el Ejecutivo no recogiera todas las propuestas. Su idea, entre otras, es reponer la selección en los colegios. De este gobierno, además, ha cuestionado la reactivación educativa y la idea de terminar con los Liceos Bicentenario.

    Crítica también del FES y con una opinión de que las actuales autoridades de educación llegan tarde a las necesidades de la ciudadanía, especialmente en los colegios, Arzola tuvo injerencia en las propuestas educativas de Kast, comando en el que en septiembre asumió un rol más público para participar en debates de la materia. Su idea era sólo quedarse en trabajo de campaña, pero la insistencia del equipo terminó por convencerla de asumir como ministra.

    Quienes la conocen dicen que siempre tiene un dato a mano, y que es estudiosa, seria y respetuosa en el trato. Reflejo de ello, rememoran, es que en 2020 fue premiada con la Excelencia Docente como académica del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas UC.

    En su generación de ingeniería comercial -2010- en la PUC, a la que llegó después de salir del Colegio Mariano, también estuvieron, entre otros, Bernardita Paul Ossandón, candidata a constituyente por RN e hija de la diputada Ximena Ossandón; Juan Sutil, hijo homónimo del empresario; Daniela Schalper, hermana del diputado Diego Schalper (RN); y Bernardita Yuraszeck, presidenta ejecutiva de Impulso Docente e hija del empresario José Yuraszeck.

    Más sobre:GabineteGabinete de KastMaría Paz ArzolaCambio de mandoJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete

    Uno a uno: quiénes son los integrantes del primer gabinete de José Antonio Kast

    Un equipo económico a la medida de Jorge Quiroz: la opinión de los expertos sobre el gabinete de Kast

    Susana Jiménez y equipo económico: “Yo esperaría señales concretas en los primeros tres meses”

    José García, ministro Segpres: el legislador veterano que llevará la relación de Kast con el Congreso

    Lo más leído

    1.
    Louis de Grange (Ind.), ministro de Transportes que sufrió las primeras movilizaciones por el estallido

    Louis de Grange (Ind.), ministro de Transportes que sufrió las primeras movilizaciones por el estallido

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast
    Chile

    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast

    Uno a uno: quiénes son los integrantes del primer gabinete de José Antonio Kast

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete
    Negocios

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete

    Un equipo económico a la medida de Jorge Quiroz: la opinión de los expertos sobre el gabinete de Kast

    Susana Jiménez y equipo económico: “Yo esperaría señales concretas en los primeros tres meses”

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    DT de Huachipato Jaime García lamenta eliminación de la Supercopa: “Cuando tomamos malas decisiones pasa esto”
    El Deportivo

    DT de Huachipato Jaime García lamenta eliminación de la Supercopa: “Cuando tomamos malas decisiones pasa esto”

    El optimismo de Garnero tras triunfo en la Supercopa: “Tenemos la posibilidad única de salir campeones con dos victorias”

    Natalia Duco, nueva ministra del Deporte: gloria en la pista y un dopaje que marcó su carrera

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Francisco Undurraga, nuevo ministro de Cultura: un hombre ligado a las comunicaciones
    Cultura y entretención

    Francisco Undurraga, nuevo ministro de Cultura: un hombre ligado a las comunicaciones

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención
    Mundo

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención

    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar