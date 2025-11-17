OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Kast volvió al balotaje y Parisi repite tercer puesto: cómo les fue a los candidatos que ya habían competido en 2021

    José Antonio Kast, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés repitieron sus postulaciones en la elección de este domingo. Mientras el líder republicano volvió a instalarse en el balotaje, el resto, en su mayoría, registró variaciones importantes respecto de su rendimiento en 2021.

    Gabriela MondacaPor 
    Gabriela Mondaca

    Las elecciones presidenciales de este 16 de noviembre no solo definieron a los dos candidatos que competirán en el balotaje del 14 de diciembre. También volvieron a poner en escena a cuatro postulantes que ya habían participado en la carrera presidencial de 2021: José Antonio Kast, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.

    En la elección de 2021, Kast obtuvo la primera mayoría en la primera vuelta con un 27,91% (1.961.122 votos), seguido por Gabriel Boric, quien finalmente resultó electo Presidente.

    En esa misma jornada, Franco Parisi sorprendió con un 12,80% (899.403 votos) desde una campaña completamente remota, mientras que Marco Enríquez-Ominami logró un 7,61% (534.485 votos) y Eduardo Artés alcanzó un 1,47% (103.181 sufragios). Ninguno de ellos logró avanzar al balotaje.

    Cuatro años después, los cuatro volvieron a inscribirse para competir en la presidencial 2025, en un escenario marcado por un oficialismo unificado en torno a Jeannette Jara y una derecha dividida entre Chile Vamos, Republicanos y sectores libertarios.

    Además, se sumaron candidaturas independientes y figuras nuevas, lo que configuró una contienda más fragmentada.

    La votación de este domingo dejó a Kast nuevamente entre los dos primeros. Con el 92,66% de las mesas escrutadas a las 22:11 horas, el abanderado republicano obtuvo un 24% (2.885.165 votos), asegurando su paso a segunda vuelta frente a Jara, quien lideró la jornada con un 26,8%. Aunque el porcentaje de Kast fue menor al de 2021, consiguió crecer en número de votos.

    En el caso de Parisi, su evolución mostró un fenómeno distinto. Su votación aumentó significativamente en términos absolutos, alcanzando 2.346.280 votos (19,55%).

    Los otros dos candidatos que repitieron su postulación tuvieron retrocesos. Enríquez-Ominami pasó de un 7,61% en 2021 a un 1,19% (142.747), lo que lo dejó muy lejos de su desempeño histórico y sin mayor incidencia en la configuración del panorama político. Artés también disminuyó su respaldo, bajando de un 1,47% a un 0,66% (79.591 votos), reflejando un debilitamiento del espacio que representa.

