Lucho Plátano es declarado culpable por asesinato de funcionario de la PDI y otros delitos: fiscalía pide más de 100 años de cárcel

El Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó un veredicto condenatorio en contra de Luis Vásquez Villenas, alias Lucho Plátano, y Gabriel Inostroza, por el homicidio del comisario de la Policía de Investigaciones (PDI) Daniel Valdés Donoso.

El fiscal jefe Alta Complejidad, Milibor Bugueño, explicó que ambos imputados “perpetraron el delito de robo con homicidio, el 17 de enero de 2023 contra un funcionario activo en ese momento de la PDI”.

Bugueño especificó que Vásquez Villenas también recibió un veredicto condenatorio por otros tres homicidios consumados y cuatro frustrados.

En detalle, a Lucho Plátano se le acusa de homicidios simples frustrados, homicidios simples consumados, homicidios calificados y un robo con homicidio, además de los delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego.

Por este motivo, la fiscalía pide el presidio perpetuo calificado solo por el robo con homicidio del PDI. “Esta es una pena de por vida y que por 40 años no se puede pedir ningún beneficio intrapenitenciario ni extrapenitenciario”.

Además, por el delito de homicidio calificado también se está pidiendo la pena de presidio perpetuo simple, y si sumamos el resto de las penas se están pidiendo más de cien años de cárcel, además de estas penas principales que se están solicitando", sostuvo.

Según informó la Fiscalía, las penas serán comunicadas el próximo 31 de marzo.