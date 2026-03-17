Luego de cuatro meses sin verse: Vivanco se reencuentra con Migueles en audiencia de reformalización por trama bielorrusa

Después de 46 días recluida en un módulo especial de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín, este martes la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco volvió a pisar un tribunal. Pero esta vez, a diferencia de la ocasión en que se dictó su prisión preventiva, no lo hizo sola: junto a ella llegaron a la sala del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, su pareja, Gonzalo Migueles, y los otros imputados del caso, los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas.

Migueles y Vivanco no se veían presencialmente desde el pasado 4 de noviembre de 2025, cuando el primero fue detenido para luego decretarse su prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber por su participación en la trama bielorrusa. Esa fue la última vez que se vieron antes de que el destino de ambos cayera en desgracia debido al caso que lleva la Fiscalía Regional de Los Lagos.

Si bien Migueles hizo un intento por verse con Vivanco por videollamada, lo cierto es que fue recién este martes que ambos imputados pudieron verse las caras nuevamente. En la instancia, el fiscal Andreas Kusch le comunicó a Vargas, Lagos, Migueles y Vivanco sobre tres nuevos hechos identificados en la indagatoria que lleva la fiscal Carmen Gloria Wittwer.

Según lo expuesto por Kusch, estos hechos corresponden a dos pagos que se habrían realizado de parte de los abogados Lagos y Vargas a Vivanco después de que la exministra fallara a favor de la empresa Belaz-Movitec (CBM) -a la cual los abogados representaban- en dos ocasiones: el 8 de febrero de 2024 y el 27 del mismo mes.

La primera vez, según relató el fiscal a la jueza Pilar Ahumada, la exministra Vivanco habría fallado a favor de la admisibilidad de un recurso de queja interpuesto por CBM en contra de Codelco, “infringiendo sus deberes al no haber declarado su inhabilidad de oficio respecto de Vargas y Lagos”.

Un día después, según el Ministerio Público, la exministra habría recibido un pago de US$ 10 mil mediante una triangulación ya descrita previamente por la Fiscalía. Se trata de la operación que hicieron los abogados de CBM entregando el dinero al imputado Harold Pizarro -dueño de la casa de cambios Inversiones Suiza Limitada- quien -con ayuda de su hijo- lo habría derivado a Migueles.

La Fiscalía relató que Vivanco “en conocimiento de su origen ilícito (...) adquirió y usó con ánimo de lucro parte de estos dineros que había aceptado recibir Migueles”. Según Kusch, la exmagistrada habría efectuado dos depósitos en dólares el 12 de febrero de 2024, por un total de US$ 2.900.

Por otro lado, respecto a lo sucedido el 27 de febrero de 2024, el representante del Ministerio Público expuso que Vivanco, nuevamente sin inhabilitarse, rechazó dos recursos de Codelco en contra de Belaz-Movitec. Ese mismo día, “por favorecer a CBM en ese fallo”, Lagos giró un cheque por la suma de $ 10 millones que luego Migueles retiró de la oficina del abogado.

Al día siguiente, “previa coordinación” entre los imputados, Migueles concurrió a Inversiones Suiza Limitada y cobró el cheque mediante un empleado de Pizarro. Luego, la pareja de Vivanco pasó el dinero a dólares en la misma casa de cambio.

Debido a estos hechos, Kusch acusó a Vivanco de dos delitos de cohecho y uno de lavado de activos. A Migueles también se le acusó de cohecho y, asimismo, se incluyó el ilícito de soborno en el caso de Lagos y Vargas.

Tras finalizar su relato, el fiscal solicitó un nuevo plazo para realizar diligencias faltantes en la investigación. Entre ellas, el persecutor aseguró que aún están pendientes el análisis de los teléfonos incautados de Vivanco y el imputado -aún no formalizado- Gabriel Silber.

Junto a ello, faltaría la revisión de la información contable de las sociedades de los imputados y la declaración de Lagos, quien testificará nuevamente el próximo jueves frente a un tribunal luego de que su anterior declaración al Ministerio Público fuera declarada ilegal. Debido a aquello, se estableció un nuevo plazo de investigación de 90 días.

Tras el término de la formalización, el representante del Ministerio Público aseguró que, con estos nuevos hechos expuestos en la audiencia, el monto total de las coimas que habría recibido Migueles y Vivanco ascendería a alrededor de $ 135 millones.

Cambio de cautelar para Yamil Najle

Después del anuncio de los nuevos cargos y la ampliación del plazo de la investigación, el tribunal pasó a discutir una solicitud del suspendido conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle, para rebajar su medida cautelar de arresto domiciliario total.

Najle es acusado por el Ministerio Público de recibir $ 25 millones de parte de su homólogo de Puente Alto, Sergio Yáber, a sabiendas de su origen ilícito. El dinero habría terminado en propiedad de Migueles, quien lo habría recibido por su participación en la trama bielorrusa.

Desde su formalización, Najle participó activamente en la investigación del Ministerio Público, prestando declaración en al menos tres ocasiones y firmando un acuerdo de cooperación eficaz. Por lo anterior, la jueza Ahumada decretó la rebaja de su medida cautelar pasando de arresto total a arresto nocturno.