Nacional

Madre del cabo David Florido tras captura de reos fugados: “Poco le duró la libertad a ese zángano”

Raquel Cisternas, madre del carabinero asesinado en 2022, valoró la recaptura de Juan González Quezada y de los otros dos internos que escaparon desde la cárcel de Valparaíso.

Por 
Roberto Martínez
Cabo David Florido y reo Juan Israel González Quezada

En horas de la tarde de este sábado, Raquel Cisternas, madre del cabo segundo de Carabineros David Florido Cisternas, se refirió a la captura de Juan Israel González Quezada, asesino de su hijo y otros dos reos, que durante la madrugada del sábado 10 de agosto de 2024 se fugaron desde la cárcel de Valparaíso, uno de los penales más antiguos del país y con serias deficiencias de seguridad.

Al respecto, expresó su alivio tras conocerse la noticia y destacó el trabajo policial que permitió dar con los prófugos.

“Estábamos muy nerviosos, estábamos muy preocupados, más que nada por el temor, no por nosotros, era porque podía hacerle daño a otra familia como nos lo hizo a nosotros”, manifestó.

Cabe señalar que a detención de González Quezada, Claudio Fornes Vicuña y Jairo González Miranda se produjo a las 1.20 horas de este sábado en la plaza de peaje El Totoral, en la comuna de Copiapó, tras un intenso operativo de búsqueda, que incluyó a equipos del OS-9, GOPE y otras unidades especializadas.

Además de los tres prófugos, se detuvo al chofer -un hombre adulto- que los trasladaba y que fue fiscalizado en el citado peaje.

“Quiero agradecer al OS-9, al GOPE y a todos los policías que hicieron todo lo posible para que esto ocurriera. Les tomó muy poco tiempo, apenas una semana, así que poco le duró la libertad a ese zángano”, precisó la madre del policía asesinado.

Los tres, según Gendarmería, se encontraban recluidos en un módulo especial para reos de alto compromiso delictual. Juan González Quezada había sido condenado a presidio perpetuo calificado por el homicidio del suboficial mayor David Florido, perpetrado en 2022. Jairo González Miranda, a su vez, había sido condenado a la misma pena por el homicidio de la fotógrafa Albertina Martínez en 2019. Claudio Fornes, en tanto, estaba cumpliendo una sentencia de tres años y un día por tráfico de drogas y además figura como imputado por el delito de robo con homicidio.

Raquel Cisternas también lanzó críticas a la institución intrapenitenciaria y al estado de la cárcel de Valparaíso, señalando que “yo espero, de verdad, que hoy sí se haga lo que tiene que hacerse. La cárcel de Valparaíso es una cárcel que está obsoleta”.

De acuerdo a reportes, González Quezada habría sido el ideólogo del escape, algo que Raquel Cisternas no puso en duda.

“No me cabe ninguna duda. Él es un cabro joven y te puedes poner en el lugar de él y pensar que va a estar 36 o 37 años metido en la cárcel. Yo creo que él a lo único que se va a dedicar es a tratar de escapar siempre”, acotó.

La recaptura de González Quezada y los otros dos reos trajo algo de tranquilidad a su familia, aunque persiste la exigencia de que no se repitan errores en el sistema penitenciario que permitan nuevas fugas.

