Madre e hijo quedan prisión preventiva por amenazas a fiscal adjunto que investiga caso Julia Chuñil

Este viernes una madre y su hijo quedaron en prisión preventiva en Valdivia por realizar amenazas a un fiscal adjunto de la Fiscalía Regional de Los Ríos.

Los sujetos fueron detenidos este jueves por amenazar al fiscal que investiga la desaparición de Julia Chuñil, quien fue vista por última vez por sus cercanos el viernes 8 de noviembre de 2024, en el predio forestal Reserva Cora 1-A, en Máfil, Región de Los Ríos.

El fiscal Eduardo Arrieta Leiva, fiscal adjunto de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur explicó sobre los detenidos que “la Fiscalía formalizó a dos personas en el contexto de una investigación por delito de amenazas cometidas en contra del fiscal adjunto de la Fiscalía Regional de los Ríos, de la ciudad de Valdivia”.

Los hechos se cometieron “en el mes de octubre del presente año, el cual fue cometido a través de la colocación de diversos tipos de afiches en la ya referida ciudad . Con motivo de lo anterior, la Fiscalía Sur, en conjunto con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI, desarrollaron la correspondiente indagatoria que permitió identificar a una de dichas personas”.

“Con la respectiva autorización judicial, se logró concretar el ingreso al domicilio de la imputada, quien, en conjunto con su hijo, mantenía una serie de especies, tales como armas de fuego, municiones, explosivos y chalecos antibalas, lo cual motivó que el Ministerio Público lo formalizara por infracción a la respectiva Ley de Control de Armas”, detalló.

Agregó que “por lo anterior, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de ambos imputados, la cual fue decretada por parte del Juzgado de Garantía de Valdivia, el cual decretó un plazo de investigación de 100 días”.