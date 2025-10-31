Detienen a dos personas por amenazar a fiscal adjunto de Los Ríos

Dos personas resultaron detenidas el jueves por realizar amenazas a un fiscal adjunto de la Fiscalía Regional de Los Ríos.

La información fue confirmada por el fiscal Milibor Bugueño, fiscal jefe Alta Complejidad Fiscalía Metropolitana Sur, quien además detalló que serían formalizadas este viernes por el mencionado delito en el Juzgado de Garantía de Valdivia.

“Del mismo modo, dada la gravedad de estos hechos, se están realizando diligencias para determinar la existencia de otros ilícitos asociados a partir de la evidencia encontrada en el domicilio de los detenidos”, agregó respecto al caso Bugueño.

La detención de estas personas fue realizada por un equipo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Los Ríos.