Mall Plaza Vespucio anuncia suspensión del servicio de seguridad y estudiando acciones legales tras muerte de hombre

La empresa Mallplaza emitió una nueva declaración pública en torno a los hechos que terminaron con el fallecimiento de un hombre que fue reducido por personal de seguridad.

La familia del joven de 27 años, informó que tenía un diagnóstico de esquizofrenia, y afirmó que el Servicio Médico Legal (SML) determinó que su causa de muerte sería una estrangulación.

Ante esto, desde mall Plaza Vespucio anunciaron que “tal como ha sido desde que ocurrieron los hechos, hemos buscado en diferentes instancias y medios, mantener el contacto con la familia afectada, a quienes hemos ofrecido además de contención y apoyo psicológico, la ayuda legal de un equipo especializado para lo que estimen necesario”.

“Mientras dure el proceso de investigación, hemos decidido suspender el actual servicio de seguridad entregado en Mallplaza Vespucio”, añadieron.

Para luego señalar que “Mallplaza se encuentra estudiando las acciones legales que podría presentar en contra de todos quienes resulten responsables y, en esa línea, reiteramos nuestra completa disposición a seguir colaborando con todas las instancias de la investigación en curso”.

“Nuevamente reiteramos el compromiso de Mallplaza con nuestros colaboradores y visitantes. Nuestra prioridad siempre ha sido y será garantizar la seguridad y el bienestar de quienes visitan los centros urbanos de la compañía”, sentenciaron.