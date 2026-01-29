SUSCRÍBETE POR $1100
    Manipularon cámaras de seguridad antes de huir: banda irrumpe en edificio y maniata a conserjes para atacar departamento

    El dueño del inmueble no quiso formalizar la denuncia.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial de archivo

    Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Recoleta indaga lo ocurrido este miércoles, al finalizar el día, en el edificio Santa María Forestal.

    Cerca de las 23.00 horas, el condominio ubicado en avenida Santa María fue el centro de las acciones de una banda que irrumpió para atacar un departamento específico.

    De acuerdo a la información policial preliminar y el relato de los conserjes, los responsables fueron unos cinco sujetos, con gorras deportivas y lentes oscuros.

    Los sujetos irrumpieron en el edificio e intimidaron a los trabajadores, para luego dejarlos amarrados.

    Tras esta acción, subieron al piso 11 e intentaron ingresar a un departamento, sin lograr su cometido.

    Una familia de nacionalidad china habría sido su objetivo.

    Antes de retirarse, los atacantes sustrajeron los teléfonos a los guardias y destruyeron los discos de las cámaras de seguridad.

    Personal de Carabineros conversó con el dueño del inmueble al que habrían intentado acceder los sujetos y el hombre no quiso formalizar la denuncia.

    De igual forma, se realizó de oficio y se dispusieron diligencias a la SIP de la unidad.

