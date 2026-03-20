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    Manuel Nájera, el jefe de asesores de Ximena Aguilera apuntado por atención exprés a la madre de la exministra

    La exsecretaria de Estado lo conoce hace más de una década. Antes de aterrizar juntos en el Minsal, coincidieron en la Universidad del Desarrollo donde incluso colaboraron en investigaciones.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Foto: Universidad del Desarrollo.

    Temprano la mañana del pasado 23 de diciembre, Lucía Sanhueza , la madre de la entonces ministra de Salud, Ximena Aguilera, sufrió un accidente doméstico, el plan trasladarla a un hospital lo antes posible. Pero antes de que llegara una persona tuvo un rol protagónico: según Contraloría, Manuel Nájera, entonces jefe de asesores de la titular de la cartera sanitaria hizo algunas gestiones telefónicas y presenciales para preparar su arribo.

    A eso de las 10:00 horas, aproximadamente Nájera se comunicó a través de distintos medios con, a lo menos, el director del hospital, Jorge Zajjur, la directora (s), María Elena Sepúlveda, y el jefe de la Unidad de Emergencia, Allan Mix, con el objeto de informarles sobre la identificación de la paciente, la condición de su salud y su traslado a la Unidad de Emergencia.

    Según el informe de Contraloría -al que accedió La Tercera-, se establecieron comunicaciones de coordinación entre Sepúlveda, Mix y la enfermera jefa de Urgencia, Guisselle Meneses, ante la inminente llegada de la paciente. Le informó anticipadamente a los funcionarios del recinto hospitalario, que se encontraban a la espera de la ambulancia que trasladaría a la paciente a la urgencia del hospital, además de informar el origen de su dolencia, su diagnóstico y el tiempo estimado de arribo al recinto hospitalario.

    Horas más tarde -14:30- Nájera se presentó en el establecimiento -donde espero a la exministra- cuando ya se conocía que era necesario que la progenitora de la extitutlar fue intervenida quirúrgicamente por su lesión.

    No es cualquier asesor. Nájera es del círculo más cercano de Aguilera. Se conocen antes de aterrizar en el ministerio, justo antes de llegar a la cartera coincidieron en la Universidad del Desarrollo. Ahí, el exjefe de asesores- que es especialista en epidemiología- formó parte del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud, Facultad de Medicina.

    También trabajó como docente en el ámbito de pre y postgrado del área de Salud Pública y Epidemiología y también participó en actividades de investigación y asesoría en el ámbito de la Gestión de Atención y Servicios de Salud.

    De hecho, en los registros de la casa de estudios existen antecedentes de colaboraciones entre ambos especialistas en epidemiología. Por ejemplo, en 2012 publicaron juntos un artículo titulado “Assessing equity in access of national health systems” sobre el acceso de la salud y otro sobre la tuberculosis en 2013.

    Por eso, cuando el 5 de septiembre de 2022 Aguilera fue nombrada ministra de Salud en el primer cambio de gabinete del Presidente Gabriel Boric, no dudó en elegirlo como jefe de asesores. Ambos ya contaban con experiencia en la cartera: Nájera se había desempeñado en el área de Epidemiología y Diagnósticos de Equidad del Minsal.

    Rápidamente ganó espacio y la ministra le confió un rol clave en la crisis de las isapres. De hecho, fue uno de los encargados de impulsar la negociación con parlamentarios para aprobar la iniciativa que viabilizó el fallo de la Corte Suprema.

    También participó en la planificación de proyectos de ley, varios de los cuales más adelante formaron parte de la reestructuración del sistema sanitario, y colaboró estrechamente con el equipo de la reforma.

    Algunos de quienes trabajaron con él aseguran que la confianza con la exministra era tal que tenía margen para tomar decisiones técnicas incluso sin consultarle.

    Durante su estadía en la cartera, incluso llegó a desempeñarse como jefe de gabinete subrogante.

    Otros con quienes coincidió aseguran que tenía un carácter autoritario y que su gestión al interior de la cartera estuvo marcada por conflictos con los equipos técnicos e incluso con actores externos, como el Colegio Médico. Además, fue objeto de críticas desde el sector más frenteamplista del ministerio.

    Contacto por La Tercera y hasta el cierre de esta edición no contestó.

    Más sobre:SaludXimena AguileraManuel NájeraOperación express

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