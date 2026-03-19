Cronología de la cirugía exprés a la mamá de exministra Aguilera

El 3 de enero, la entonces ministra de Salud, Ximena Aguilera, fue tajante en señalar que su madre no había recibido “algún tipo de privilegio” al ser operada de manera exprés en el Hospital del Salvador por una fractura de cadera que días antes había dado a conocer La Tercera.

Sin embargo, un informe reservado de Contraloría publicado por radio Biobío este miércoles apunta a todo lo contrario, develando una supuesta intervención de Manuel Nájera De Ferrari, jefe de asesores de Aguilera, previo a la atención y cirugía que recibió la mujer de 87 años.

La investigación del ente contralor permite además establecer la cronología que envuelve a un caso que a pesar de ya tenerla fuera del Minsal, toca fuerte la puerta de Aguilera, otra vez.

El minuto a minuto del 23 de diciembre: