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    Cronología de la cirugía exprés a la mamá de exministra Aguilera

    El ente contralor realizó un informe en el que, además de comprobar que hubo llamados del jefe de asesores de la extitular del Minsal a los altos mandos del hospital, se puede establecer el orden de los hechos que derivaron en acusaciones de intervención para una operación.

    Por 
    Ignacia Canales
     
    Roberto Gálvez
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El 3 de enero, la entonces ministra de Salud, Ximena Aguilera, fue tajante en señalar que su madre no había recibido “algún tipo de privilegio” al ser operada de manera exprés en el Hospital del Salvador por una fractura de cadera que días antes había dado a conocer La Tercera.

    Sin embargo, un informe reservado de Contraloría publicado por radio Biobío este miércoles apunta a todo lo contrario, develando una supuesta intervención de Manuel Nájera De Ferrari, jefe de asesores de Aguilera, previo a la atención y cirugía que recibió la mujer de 87 años.

    La investigación del ente contralor permite además establecer la cronología que envuelve a un caso que a pesar de ya tenerla fuera del Minsal, toca fuerte la puerta de Aguilera, otra vez.

    El minuto a minuto del 23 de diciembre:

    • 10:00 horas, aproximadamente: el jefe de asesores del gabinete de Aguilera, Manuel Nájera, se comunicó a través de distintos medios con, a lo menos, el director del hospital, Jorge Zajjur, la directora (s), María Elena Sepúlveda, y el jefe de la Unidad de Emergencia, Allan Mix, con el objeto de informarles sobre la identificación de la paciente, la condición de su salud y su traslado a la Unidad de Emergencia. Según el informe, a raíz de la información se establecieron comunicaciones de coordinación entre Sepúlveda, Mix y la enfermera jefa de Urgencia, Guisselle Meneses, ante la inminente llegada de la paciente.
    • 11:00 horas, aproximadamente: ingresa la madre de Ximena Aguilera a la Unidad de Emergencia del Hospital del Salvador. En paralelo, una paciente no contemplada dentro de la programación ingresó al pabellón quirúrgico. Se hizo uso de éste hasta las 18:00 aproximadamente por una paciente agravada, lo que derivó en la postergación de la intervención quirúrgica de otro paciente que se encontraba en el cuarto lugar de prioridad y la no intervención de otros dos pacientes. El paciente postergado se operó a primera hora del 24 de diciembre.
    • Pasadas las 12:00 horas: el profesional médico tratante hace indicaciones que derivan en una evaluación a la paciente.
    • Pasadas las 13:00 horas: Contraloría dice que ahí se verificó que la fractura de cadera de la mamá de Aguilera ya era conocida por su jefe de asesores, lo que se acredita con una comunicación que él dirigió a la directora (s), mediante la cual dicha autoridad le informó la situación.
    • Entre 13:00 y 14:00 horas: se realizaron comunicaciones de coordinación entre la directora (s), la jefa (s) de la Unidad de Emergencia, Francisca Correa, el jefe de la Unidad de Emergencia, la enfermera jefa de Urgencia y el profesional médico tratante, quien, además, informó a la directora (s) que, de ratificarse la decisión de operar, permanecería aun fuera de su horario de turno.
    • Pasadas las 14:00 horas: las necesidades para llevar a cabo el procedimiento fueron resueltas.
    • 14:30 horas, aproximadamente: se presentó en el hospital Manuel Nájera, entrevistándose con la directora (s), donde le informó que la exministra Aguilera se encontraba próxima a llegar. En paralelo, el médico tratante actualizaba las indicaciones clínicas de la paciente a la espera de los resultados de los exámenes.
    • 14:45 horas: llega la ministra a la puerta principal del hospital. La reciben la directora (s) y el propio Nájera. Posteriormente se incorpora el médico tratante para informar del estado de salud de la paciente. Tras ello se dirigen a la Unidad de Emergencia.
    • Pasadas las 16:00 horas: Aguilera se retira del hospital y al rato se logra el permiso para el uso del pabellón. “Esto es en un lapso inferior a seis horas desde su admisión en la Unidad de Emergencia”, dice el informe de Contraloría, el que agrega que esto fue informado y confirmado a la directora (s), tanto en comunicaciones realizadas por el profesional médico tratante como por la jefatura.
    • Pasadas las 17:00 horas: la enfermera clínica de la Unidad de Emergencia, Rosa Valencia, realizó el registro en la ficha clínica de la paciente.
    • Entre las 18:00 y las 20:00 horas: el pabellón de residencia permaneció sin utilización, en circunstancias que había usuarios en espera.
    • 21:14 horas: se realiza la intervención quirúrgica de la madre de Aguilera.
    • 12:26 horas del 24 de diciembre: se realizó una modificación en la ficha clínica de la madre de Aguilera con el perfil de usuario de Rosa Valencia, ajustando el registro ingresado el día anterior. Contraloría verificó que la funcionaria en cuestión ingresó al hospital a las 13:58 horas de ese día, casi una hora y media después del cambio que se hizo con su usuario.
    Más sobre:SaludMinsalXimena AguileraHospital del Salvador

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