María Inés Horvitz, querellante en caso contra Guerra: “Terminó siendo una persona a la que hoy designo como corrupto”

La abogada María Inés Horvitz, querellante particular en la causa contra el exfiscal Manuel Guerra, intervino en la audiencia de formalización del otrora jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

En la cuarta jornada de audiencia, la querellante se refirió al trabajo que desarrolló con el exfiscal hoy imputado por delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto.

“Voy a hablar en primera persona. Porque además me ha recriminado que yo lo haya tildado de traidor, de que me emboscó, que me traicionó a mí personalmente como representante del Consejo de Defensa del Estado, que creí en él, que tuve confianza en él y, sin embargo, todas las expectativas que yo tuve de un funcionario público que me pareció en un principio de una conducta intachable, terminó siendo una persona a la que hoy designo como corrupto”, sostuvo la abogada.

Horvitz fue presidenta del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado. Ingresó al CDE en 1990 como penalista, en 2006 fue nombrada consejera y presentó su renuncia en septiembre de 2023, generando un remezón en la institución.

La indagatoria de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota plantea que Guerra, siendo parte del Ministerio Público, entregó información sobre al menos ocho casos a Luis Hermosilla para congraciarse con el abogado y obtener favores.

Según lo planteado por el Ministerio Público, la relación de Guerra con Luis Hermosilla, cuando el penalista asesoraba al Ministerio del Interior, fue determinante en el proceder del fiscal en casos de platas políticas como Penta, la indagatoria por corrupción en Vitacura y causas que involucraron al expresidente Sebastián Piñera.

La querellante María Inés Horvitz recordó que no es necesario haber recibido el beneficio requerido para que se configure el delito de cohecho.

Asimismo, expuso que el caso plantea una reflexión respecto a la corrupción en la función pública, indicando que es un tipo de delito en el que se configura un modo de ataque a bienes jurídicos en el que “hay la introducción de un interés particular que es incompatible con el interés que ese funcionario ha de representar”.

“Y esto es especialmente virulento”, comentó la académica.

En esa línea, advirtió que la corrupción “va mermando las instituciones democráticas, la confianza pública, y todos esos valores que se atribuyen a la función pública, que es, básicamente, que se actúe en forma imparcial, con un tratamiento igualitario de todos los órganos públicos respecto de los ciudadanos”.

“La grave crisis de confianza, que estamos viendo ya hace bastante tiempo, que está afectando a todas las instituciones del Estado, incluso al Poder Judicial, nos está demostrando la importancia de perseguir eficazmente la corrupción”, recalcó.

En esa línea, abordó el interés que Guerra manifestó en sus contactos con Hermosilla para integrar el CDE, a propósito de la cercanía del abogado con el exministro Andrés Chadwick.

“Parecía que en un principio su intención era ser designado fiscal nacional y en algún momento se dio cuenta que no había agua para la piscina. Y entonces decide, más bien, orientar sus solicitudes a integrar una institución que por antonomasia es la que persigue delitos de corrupción, de consejero del Consejo de Defensa del Estado. No me lo quiero imaginar”, comentó la exconsejera CDE.

La también doctora en derecho y académica, por otro lado, cuestionó la contratación de Guerra en la Universidad San Sebastián, planteando que el imputado carecía de una trayectoria y publicaciones que lo justificasen.

“Gano la mitad de lo que él recibía de entrada. Lo estoy diciendo a título personal”, afirmó, afirmando que “la única explicación para haber sido contratado por ese sueldo a media jornada es los favores concedidos”.