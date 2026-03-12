SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    María Inés Horvitz, querellante en caso contra Guerra: “Terminó siendo una persona a la que hoy designo como corrupto”

    La exconsejera del CDE intervino en la cuarta jornada de audiencia de formalización del expersecutor.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La abogada María Inés Horvitz, querellante particular en la causa contra el exfiscal Manuel Guerra, intervino en la audiencia de formalización del otrora jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

    En la cuarta jornada de audiencia, la querellante se refirió al trabajo que desarrolló con el exfiscal hoy imputado por delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto.

    “Voy a hablar en primera persona. Porque además me ha recriminado que yo lo haya tildado de traidor, de que me emboscó, que me traicionó a mí personalmente como representante del Consejo de Defensa del Estado, que creí en él, que tuve confianza en él y, sin embargo, todas las expectativas que yo tuve de un funcionario público que me pareció en un principio de una conducta intachable, terminó siendo una persona a la que hoy designo como corrupto”, sostuvo la abogada.

    Horvitz fue presidenta del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado. Ingresó al CDE en 1990 como penalista, en 2006 fue nombrada consejera y presentó su renuncia en septiembre de 2023, generando un remezón en la institución.

    La indagatoria de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota plantea que Guerra, siendo parte del Ministerio Público, entregó información sobre al menos ocho casos a Luis Hermosilla para congraciarse con el abogado y obtener favores.

    Según lo planteado por el Ministerio Público, la relación de Guerra con Luis Hermosilla, cuando el penalista asesoraba al Ministerio del Interior, fue determinante en el proceder del fiscal en casos de platas políticas como Penta, la indagatoria por corrupción en Vitacura y causas que involucraron al expresidente Sebastián Piñera.

    La querellante María Inés Horvitz recordó que no es necesario haber recibido el beneficio requerido para que se configure el delito de cohecho.

    Asimismo, expuso que el caso plantea una reflexión respecto a la corrupción en la función pública, indicando que es un tipo de delito en el que se configura un modo de ataque a bienes jurídicos en el que “hay la introducción de un interés particular que es incompatible con el interés que ese funcionario ha de representar”.

    “Y esto es especialmente virulento”, comentó la académica.

    En esa línea, advirtió que la corrupción “va mermando las instituciones democráticas, la confianza pública, y todos esos valores que se atribuyen a la función pública, que es, básicamente, que se actúe en forma imparcial, con un tratamiento igualitario de todos los órganos públicos respecto de los ciudadanos”.

    “La grave crisis de confianza, que estamos viendo ya hace bastante tiempo, que está afectando a todas las instituciones del Estado, incluso al Poder Judicial, nos está demostrando la importancia de perseguir eficazmente la corrupción”, recalcó.

    En esa línea, abordó el interés que Guerra manifestó en sus contactos con Hermosilla para integrar el CDE, a propósito de la cercanía del abogado con el exministro Andrés Chadwick.

    “Parecía que en un principio su intención era ser designado fiscal nacional y en algún momento se dio cuenta que no había agua para la piscina. Y entonces decide, más bien, orientar sus solicitudes a integrar una institución que por antonomasia es la que persigue delitos de corrupción, de consejero del Consejo de Defensa del Estado. No me lo quiero imaginar”, comentó la exconsejera CDE.

    La también doctora en derecho y académica, por otro lado, cuestionó la contratación de Guerra en la Universidad San Sebastián, planteando que el imputado carecía de una trayectoria y publicaciones que lo justificasen.

    “Gano la mitad de lo que él recibía de entrada. Lo estoy diciendo a título personal”, afirmó, afirmando que “la única explicación para haber sido contratado por ese sueldo a media jornada es los favores concedidos”.

    Más sobre:Caso AudioLuis HermosillaManuel GuerraFiscalía OrienteCDEMaría Inés HorvitzPentaSebastián PiñeraVitacura

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El mensaje de Chomali ante Kast y nuevas autoridades: “Procuremos que siempre haya espacio para el diálogo”

    Oficializan renovación de Gino Cortez como Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación

    EE.UU. dice que hay “mucho que se puede hacer” con Chile para “fortalecer” el suministro de los minerales críticos

    Carabinero que se dirigía a su casa en Talcahuano fue baleado durante la madrugada

    Tras reunión con Kast: subsecretario de Estado de Estados Unidos proyecta cooperación en seguridad y economía con Chile

    Alianza del PS y el PPD con la derecha genera primer quiebre en la oposición y enreda acuerdo por comisiones en el Senado

    Lo más leído

    1.
    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    2.
    Municipalidad de Maipú destituye a nueve funcionarios tras procedimientos disciplinarios por acoso, maltrato y faltas a la probidad

    Municipalidad de Maipú destituye a nueve funcionarios tras procedimientos disciplinarios por acoso, maltrato y faltas a la probidad

    3.
    Kast elige al vicealmirante (r) Ronald Mc Intyre como el nuevo director de la ANI

    Kast elige al vicealmirante (r) Ronald Mc Intyre como el nuevo director de la ANI

    4.
    Cecilia Morán, historiadora experta en primeras damas: “Lo que hizo Karamanos con el cargo quedará como una anécdota”

    Cecilia Morán, historiadora experta en primeras damas: “Lo que hizo Karamanos con el cargo quedará como una anécdota”

    5.
    Habla mujer que avisó a Carabineros ataque a Rojas Vade: “Vimos un cuerpo tirado en la carretera, pero no paramos... pensamos que era una trampa”

    Habla mujer que avisó a Carabineros ataque a Rojas Vade: “Vimos un cuerpo tirado en la carretera, pero no paramos... pensamos que era una trampa”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Rating del miércoles 11 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 11 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El mensaje de Chomali ante Kast y nuevas autoridades: “Procuremos que siempre haya espacio para el diálogo”
    Chile

    El mensaje de Chomali ante Kast y nuevas autoridades: “Procuremos que siempre haya espacio para el diálogo”

    Oficializan renovación de Gino Cortez como Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación

    Carabinero que se dirigía a su casa en Talcahuano fue baleado durante la madrugada

    EE.UU. dice que hay “mucho que se puede hacer” con Chile para “fortalecer” el suministro de los minerales críticos
    Negocios

    EE.UU. dice que hay “mucho que se puede hacer” con Chile para “fortalecer” el suministro de los minerales críticos

    Cumbre minera reunirá al ministro Daniel Mas con las grandes empresas del sector en Antofagasta

    Conflicto inmobiliario en Lo Barnechea: municipio rechaza críticas a nuevo plan regulador de algunas firmas del sector

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?
    Tendencias

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    GPS, lesiones y Leandro Fernández: los episodios que marcaron el quiebre entre Paqui Meneghini y el plantel de la U
    El Deportivo

    GPS, lesiones y Leandro Fernández: los episodios que marcaron el quiebre entre Paqui Meneghini y el plantel de la U

    Nueva sede: desde España afirman que la Finalissima se jugará en el estadio Santiago Bernabéu

    La Comisión de Árbitros blinda a José Cabero y lo manda al VAR

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC
    Cultura y entretención

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    Chileno Smiljan Radić gana el Pritzker 2026, el Nobel de la arquitectura

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”

    Tras el petróleo: EE.UU. ahora busca acceso a la industria minera de Venezuela
    Mundo

    Tras el petróleo: EE.UU. ahora busca acceso a la industria minera de Venezuela

    Estados Unidos confirma un incendio en el portaaviones ‘Gerald Ford’ aunque sostiene que “no está relacionado con combates”

    Irán reitera acusaciones contra Israel por “bombardear monumentos históricos” y critica el “silencio” de la Unesco

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres